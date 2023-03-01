YouTube додасть функції зі штучним інтелектом для творців відеоконтенту

Відеохостинг YouTube додасть інструменти на основі штучного інтелекту для творців відео. Планують включити нові можливості візуалізації, що може виконувати ШІ.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомив головний виконавчий директор YouTube Ніл Мохан.

"Потужність штучного інтелекту тільки починає проявлятися у способах, які заново відкриють відео та зроблять те, що здається неможливим, можливим", - вважає він.

За його словами, творці в YouTube незабаром зможуть віртуально міняти одяг у відео або створювати "фантастичні налаштування фільму" за допомогою можливостей ШІ.

Водночас Мохан дав зрозуміти, що Google збереже певну обережність у використанні ШІ. У своємо посланні працівникам YouTube він підкреслив, що компанія витратить час на розробку своїх генеративних функцій штучного інтелекту "з продуманими захисними запобіжниками".

На початку лютого Google оголосила про створення власного конкурента ChatGPT під назвою Bard на тлі уповільнення цифрової реклами та припущень про те, що чат-боти на основі ШІ можуть перевернути бізнес-стратегію.

Згодом компанія Meta також анонсувала випуск нової мовної моделі LLaMA на основі штучного інтелекту з високою продуктивністю та великою кількістю даних.

Джерело фото: ua.depositphotos.com