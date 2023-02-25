Конкурент ChatGPT: Meta анонсировала языковую модель на основе искусственного интеллекта

Компания Meta анонсировала выпуск новой языковой модели LLaMA на основе искусственного интеллекта с высокой производительностью и обилием данных.

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Об этом пишет Reuters.

LLaMA от Meta, сокращение от Large Language Model Meta AI, будет доступна по некоммерческой лицензии исследователям и организациям, связанным с правительством, гражданским обществом и академическими кругами.

Языковая модель показала перспективу в генерировании текста, разговорах, обобщении письменного материала и более сложных задач, таких как решение математических теорем. Она может отвечать на вопросы, например, читаемыми предложениями, будто их написали люди.

Модель, которая, по словам Meta, требует "намного меньшей" вычислительной мощности, чем предыдущие предложения, обучена на 20 языках с акцентом на тех, которые используют латинский и кириллический алфавиты.

Кроме того, как утверждают в компании, LLaMA может превзойти конкурентов, проверяющих больше параметров или переменных, учитывающих алгоритм.

В частности, версия LLaMA с 13 миллиардами параметров может превзойти GPT-3, на которой построен ChatGPT.

Пресс-секретарь Meta объяснила производительность большим количеством более "чистых" данных и "архитектурными усовершенствованиями" в модели, которые повысили стабильность обучения.

Meta в мае прошлого года выпустила большую языковую модель OPT-175B, также ориентированную на исследователей, легшую в основу чат-бота BlenderBot.

Позже компания представила модель под названием Galactica, которая могла писать научные статьи и решать математические задачи, но быстро отказалась от нее после того, как она породила авторитетные ошибочные ответы.

Издание отмечает, что публичная борьба за доминирование в технологическом пространстве искусственного интеллекта началась в конце прошлого года с запуском поддерживаемого Microsoft OpenAI's ChatGPT и побудила технологических гигантов, таких как Alphabet (материнская компания Google) и китайскую Baidu заявить о своих собственных разработках.

Напомним, с февраля чат-бот с искусственным интеллектом стал доступен в Украине. Программа не будет работать только на временно оккупированных РФ территориях.

Министр юстиции Денис Малюска уже протестировал работу ChatGPT, предложив ему написать законопроект о легализации проституции.