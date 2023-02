На Amazon набирают популярность книги, написанные с помощью искусственного интеллекта

На середину февраля в интернет-магазине Amazon Kindle было представлено более 200 электронных книг, в которых искусственный интеллект ChatGPT указывали как автора или соавтора. Но это лишь предварительные данные, многие авторы могут не уточнять, что использовали ИИ. Поэтому уже появились опасения, что технология может лишить работы некоторых специалистов.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщило издание South China Morning Post.

К примеру, мужчина по имени Бретт Шиклер никогда не мог представить, что он может стать автором, хотя мечтал об этом. Узнав о программе искусственного интеллекта ChatGPT, Шиклер решил написать книгу с помощью ИИ. Используя программное обеспечение с искусственным интеллектом, которое может генерировать блоки текста из простых подсказок, Шиклер создал 30-страничную иллюстрированную детскую электронную книгу за считанные часы и выставил ее на продажу в январе через отдел самоиздательства Amazon.com.

Его книга "Wise Little Squirrel: A Tale of Saving and Investment" доступна в магазине Amazon Kindle за $ 2,99 долларов или $ 9,99 за печатную версию и принесла Шиклеру не менее $100.

Из-за бума ИИ международные корпорации Alphabet и Microsoft Corp вводят новые функции в Google и Bing, включающие искусственный интеллект.

Напомним, с февраля чат-бот с искусственным интеллектом стал доступен в Украине. Программа не будет работать только на временно оккупированных РФ территориях. Министр юстиции Денис Малюска протестовал работу ChatGPT, предложив ему написать законопроект о легализации проституции.