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Малюска протестировал ChatGPT, "заказав" законопроект о легализации проституции: что из этого вышло
Министр юстиции Денис Малюска протестировал работу чат-бота ChatGPT с искусственным интеллектом, предложив ему написать законопроект о легализации проституции. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Попросил ChatGPT написать законопроект. Написало за 30 секунд. Подозреваю, что Минюст ждут сокращения уже с понедельника", - иронически заметил чиновник, опубликовав соответствующий скриншот.
Запрос министра касался написания законопроекта о легализации проституции в Украине. В ответ бот действительно выдал текст, имитирующий структуру реальных законопроектов и посвященный данному вопросу.
Примечательно, что ChatGPT самостоятельно определил, что проституцией занимаются "проститутки", то есть фактически только лица женского пола. В то же время бот предлагает прописать, в частности, что право на занятие проституцией "не может быть ограничено по религиозным, этническим или моральным соображениям".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что коллега Малюськи по правительству – Игорь Клименко, назначенный министром внутренних дел после недавней гибели своего предшественника Дениса Монастырского, в 2020 году, возглавляя Национальную полицию, заявлял, что поддерживает легализацию проституции, но указывал, что для этого должна пройти широкая общественная дискуссия.
Отметим также, что в начале месяца глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявлял, что депутаты вместе с правозащитными организациями сейчас разрабатывают изменения в законодательство относительно легализации в Украине сервисов, которые дают доступ к "взрослому контенту".