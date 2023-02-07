В Україні можуть легалізувати сервіси, які дають доступ до "дорослого  контенту"

Народні депутати разом з правозахисними організаціями зараз розробляють зміни до законодавства стосовно легалізації в Україні сервісів, які дають доступ до "дорослого контенту".

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Про це в інтерв'ю "Українським новинам" розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Журналісти нагадали нардепу, що так званий податок на Google приніс багато коштів українському бюджету. Серед платників також є сервіс, який в тому числі дає доступ до "дорослого контенту" Onlyfans, який платить податки, але контент якого офіційно заборонений в Україні.

"Якщо ви ставите мені питання, чи я виступаю проти легалізації подібних сервісів, то я відповім, що ні. Я не виступаю проти. На скільки я знаю Ярослав Железняк, разом з колегами з правоохоронного Комітету та правозахисними організаціями зараз розробляють відповідні зміни до законодавства", - зазначив Гетманцев.

Він додав, що підтримує, що такі сервіси необхідно легалізувати.

"Ви абсолютно правильно звертаєте увагу на лицемірство, коли ми намагаємося щось заборонити, а з цього беремо податки. Вони ж працюють, багато людей користуються. Сервіс популярний, він працює і сплачує податки, проте ми забороняємо його. Таке лицемірство, звичайно, неправильне. Я вважаю, що такі послуги повинні бути дозволені, вони повинні сплачувати податки", - наголосив нардеп.

За його словами, розуміння про сексуальну культуру та про мораль у цьому контексті мають коригуватися і йти в ногу з часом.

"Ми маємо змінювати рамки того, що вважалося аморальним 50 років тому, виходячи з сучасних реалій", - підкреслив Гетманцев.

Але він зауважив, що легалізуція проституції - це якраз та червона лінія, яку не варто переходити.

"Можливо, проституцію логічно легалізувати у країнах, які мають певний високий рівень добробуту. Де співробітники цієї промисловості можуть ухвалити рішення про зайняття таким видом діяльності за власним бажанням. А не через матеріальний добробут. І тут як раз має бути рішення та підтримка більшості суспільства. У нас якраз зворотнє. Моя власна думка – зараз можемо такою легалізацією наробити лиха. Я не виключаю, що таке можливе у майбутньому лише після того, як наш рівень добробуту зрівняється з європейським", - наголосив Гетманцев.

Нагадаємо, у липні 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про оподаткування електронних послуг нерезидентів, який Верховна Рада ухвалила 3 червня.

Так званий закон про "податок на Google" зобов'язує інтернет-гігантів, що працюють в Україні, платити 20% ПДВ в український держбюджет. Водночас він прибрав із законодавства норму про сплату українцями 20% ПДВ за купівлю реклами у нерезидентів.

Нові норми набули чинності з 1 січня 2022 року.