Зеленский подписал закон о "налоге на Google"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов, который Верховная Рада приняла 3 июня.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины (ОПУ), документ определяет особый порядок налогообложения налогом на добавленную стоимость компаний-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги лицам, проживающим на территории Украины. Это позволит увеличить поступления в государственный бюджет от НДС (налог на добавленную стоимость. — Delo.ua).

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В ОПУ отмечают, что такие правила налогообложения уже становятся обычной практикой в ​​иностранных государствах, например, в странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане и других государствах.

"Так, иностранные компании, которые поставляют Украине электронные услуги, будут обязаны зарегистрироваться плательщиками налога НДС по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис, если общая сумма от осуществления соответствующих операций превышает 1 млн грн в год. Нерезиденты составлять упрощенную отчетность в электронной форме государственной или английском языке", — говорится в сообщении.

В то же время, согласно документу, от уплаты НДС освобождаются операции по поставке услуг по дистанционному обучению через интернет, если эта сеть используется исключительно как средство коммуникации между преподавателем и слушателем.

Кроме этого, от НДС освобождаются операции по поставке образовательных услуг путем доступа к публичным образовательным, научным и информационным ресурсов в интернете из отраслей знаний и специальностей, по которым проводится подготовка соискателей высшего образования, если их проведение и предоставление не требует участия человека.

Также, с 1 января 2022 года отменяется НДС при оплате украинскими компаниями услуг по производству или распространению рекламы за рубежом.

Напомним, в начале июня Верховная Рада приняла закон об отмене налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты от резидентов за производство и/или распространение рекламы, и усовершенствовании порядка налогообложения НДС операций по поставке нерезидентами электронных услуг физлицам.

За такое принятие соответствующего законопроекта №4184 во втором чтении и в целом проголосовало 283 депутата