Рада приняла закон о "налоге на Google"

Верховная Рада приняла закон об отмене налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и/или распространение рекламы, и усовершенствовании порядка налогообложения НДС операций по поставке нерезидентами электронных услуг физлицам.

За такое принятие соответствующего законопроекта №4184 во втором чтении и в целом проголосовало 283 депутата, в том числе все присутствовавшие нардепы от "Слуги народа" (221 — кроме одного, нажавшего кнопку "против"), от "Оппозиционной платформы — За жизнь" (20) и группы "За будущее" (16), также его поддержало большинство (14) членов группы "Доверие", 7 депутатов "Голоса" и 5 внефракционных.

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Документ предусматривает следующие нововведения в Налоговый кодекс:

- исключение нормы, по которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство и/или распространение рекламы должны платить налог по ставке 20% суммы таких выплат за собственный счет;

- четко определение, что для документов, удостоверяющих факт поставки услуг и составленных в электронной форме, датой оформления считается дата составления соответствующего электронного документа;

- определение перечня электронных услуг;

- освобождение от налогообложения НДС поставки электронных услуг путем предоставления доступа к электронным образовательным (учебным) ресурсам в рамках оказания образовательных услуг;

- включение нерезидентов в перечень лиц, регистрирующихся плательщиками НДС;

- установление правил определения места поставки электронных услуг (B2C);

- установление формы и определение порядка направления налогового уведомления нерезиденту и жалобы на такое решение;

- определение упрощенной процедуры регистрации плательщика НДС для поставщиков-нерезидентов, которая может осуществляться удаленно в электронной форме на специально разработанном веб-портале;

- определение правил налогового учета НДС для нерезидентов, предоставляющих физлицам электронные услуги, место поставки которых расположено в Украине;

- освобождение нерезидентов от обязанности регистрировать налоговые накладные;

- введение возможности уплаты налогов нерезидентами в иностранной валюте.

Как отмечали авторы в пояснительной записке к законопроекту, по действующему национальному законодательству, часть электронных услуг, предоставляемых международными корпорациями в интернете, облагается НДС через механизм делегирования обязанности декларировать налоговые обязательства их покупателями, если те являются плательщиками НДС или являются субъектами хозяйствования.

"Предоставление же компаниями-нерезидентами электронных услуг физлицам, не имеющим статуса субъекта хозяйствования, не позволяет эффективно реализовать правила налогообложения НДС. Это приводит к ущербу для государственного бюджета и создает неконкурентную среду для резидентов-плательщиков. Тем самым нарушаются базовые принципы равенства и нейтральности налогообложения налогоплательщика", — считают инициаторы.

При этом они ссылаются на то, что установление особых правил обложения НДС электронных услуг становится обычной практикой в других странах, в том числе в странах Европейского союза, Австралии, Беларуси, Казахстане и России.

Среди прочего авторы ссылаются на опыт РФ, где с начала 2017 года был введено обязательство нерезидентов уплачивать НДС с продажи на ее территории электронных услуг: цифрового контента, услуг хранения и обработки информации, регистрации доменов и хостинга. При этом такие нерезиденты должны стать на налоговый учет в РФ.

"Среди технологических гигантов в контролирующем органе зарегистрировались Apple Distribution International, Google Commerce, Microsoft Ireland, Netflix International B.V., Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com и другие. Всего с момента введения налога на налоговый учет стало 1580 компаний", — указывают авторы.

По официальным данным, в российский бюджет такими компаниями (B2C) было выплачено в 2017 году 9,4 млрд рублей, в 2018 — 12 млрд, а за один I квартал 2019 года — те же 12 млрд, при этом 70% суммы приходится на крупнейшие IT-компании. Аналогичные налоговые правила введены в Беларуси в 2018 году, ввиду чего нардепы посчитали, что такая практика будет актуальной и для Украины.

Законопроект был внесен в парламент в октябре 2020 года семью членами профильного комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в том числе его председателем Даниилом Гетманцевым. В первом чтении документ был принят 17 февраля.

Напомним при этом, что американский видеохостинг YouTube, являющийся дочерней структурой корпорации Google, c 1 июня ввел налогообложение доходов блогеров с просмотров их роликов с территории США. Кроме того, сервис будет вставлять рекламу во все ролики, даже для авторов, не подключенных к соответствующей партнерской программе.