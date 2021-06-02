В Украине внесли семь сайтов в черный список скам-проектов, ворующих деньги вкладчиков

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку внесла семь сайтов в список сомнительных финансовых проектов, работающих на квазирынке Форекс или предлагающих услуги по инвестированию с целью незаконного завладения средствами инвесторов.

Как говорится в сообщении регулятора, обращения о деятельности еще нескольких сомнительных инвесткомпаний он получил от правоохранительных органов и юридических лиц.

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"Данные проекты якобы работают на рынке Форекс или с другими финансовыми активами. Некоторые вводят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями или действуют по уже знакомому украинцам механизму: предоставление сверхбольшого процента кешбэка по выданным подарочным сертификатам", — отмечают в НКЦБФР.

В частности, в реестр таких скам-проектов вошли:

Adal Group (https://adal-royal.com/) и Fortrade (https://www.fortrade.com/ru/) — мошеннические проекты, создающие иллюзию инвестирования, пока клиент не пытается первый раз вывести свои средства. Затем мошенники требуют под разными предлогами внести еще определенную сумму средств якобы для осуществления банковского перевода на счет клиента, а потом просто перестают выходить на связь.

Forex4you (https://www.forex4youru.com/) и Finansa (https://finansa.co/ru/) — сомнительные Форекс-брокеры, деятельность которых в Украине никак не регулируется и которые, скорее всего, просто присваивают себе средства пользователей. Как отмечают в НКЦБФР, в сети можно найти очень много отзывов граждан, потерявших значительные средства, вложенные в них. Комиссия не рекомендует инвестировать даже незначительные средства через этих или подобных им Форекс-брокеров.

"Торговый дом "Карат" (https://karat.jewelry/, https://shop.karat.jewelry/ua) — аналог проекта B2B Jewelry: клиентам предлагают покупать подарочные сертификаты на ювелирные украшения, по которым выплачивается кешбэк. За каждого привлеченного в проект клиента обещают определенные бонусы и вознаграждения.

Mosby Group, Mosby Lincoln LC (https://directoryinvestors.blogspot.com/2019/) — два названия одной фейковой компании по управлению активами, утверждающей, что якобы инвестирует средства клиентов в крупнейшие хедж-фонды США и предоставляет услуги по надзору за инвестициями.

Sincere Systems (https://s-group.io/) — фейковый проект, предлагающий "зарабатывать на валютном рынке с помощью автоматизированного торгового робота с искусственным интеллектом". Как отмечает НКЦБФР, сайт компании похож по структуре на сайты большинства мошеннических Форекс-брокеров.

Таким образом, всего на сегодняшний день в украинском черном списке находятся уже 64 финансовых интернет-ресурса с признаками фиктивности. Комиссия в свою очередь призывает и далее сообщать о любых мошеннических действиях на финансовом рынке.

Напомним также, что в марте Служба безопасности Украины поймала кибермошенников, обобравших украинцев на 5 млн долларов через имитацию торгов на бирже.