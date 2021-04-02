Кибермошенники с помощью онлайн-банкинга похитили у граждан Украины 10 млн грн

Сотрудники киберполиции разоблачили преступную группировку, участники которой похитили у граждан на 10 млн грн по схеме перевыпуска SIM-карт.

Как сообщает департамент киберполиции НПУ, трое мужчин в возрасте 32 — 36 лет покупали на хакерских форумах в DarkNet базы данных клиентов операторов мобильной связи и банковских учреждений.

С помощью этой информации фигуранты проводили перевыпуск SIM-карт и получали доступ к онлайн-банкингу держателей банковских карт. Деньги злоумышленники выводили на счета подставных лиц.

Персональные данные граждан мошенники также использовали для оформления онлайн-кредитов.

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Таким образом они обманули более двухсот граждан. По предварительным подсчетам, сумма убытков может достигать 10 млн грн.

Правоохранители провели 21 обыск по месту жительства фигурантов в Днепропетровской, Полтавской областях и в Киеве, в ходе которых компьютерная техника, которая использовалась в противоправной деятельности, была изъята и направлена на экспертные исследования.

По данному факту открыто уголовное производство. Фигурантам объявлено о подозрении, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора Украины. Следственные действия проводились совместно с сотрудниками СБУ.

Напомним, в декабре в Кременчуге поймали кибермошенника, обобравшего людей на 1 млн грн через онлайн-банкинг.

В марте правоохранители разоблачили 24-летнего жителя Одессы в распространении вредоносного программного обеспечения, которое позволило ему собрать базу из около 15 млн дискредитированных логинов и паролей к аккаунтам различных систем интернет-банкинга.