Создателю одного из крупнейших сервисов для фишинговых атак на банки объявили о подозрении

Сотрудники департамента киберполиции и Главного следственного управления Нацполиции в ходе международной спецоперации с правоохранителями США и Австралии разоблачили 39-летнего жителя Тернопольской области в разработке фишингового пакета и специальной административной панели к нему.

Как отмечается в сообщении полиции, целью создания сервиса были атаки на веб-ресурсы более сотни банковских учреждений и их клиентов в странах Европы и Австралии.

Админпанель позволяла контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на скомпрометированных ресурсах и вводили свои платежные данные. В дальнейшем эти данные использовали хакерские группировки в собственных целях.

"По результатам компьютерно-технических экспертиз обнаружены сотни различных вредоносных программных продуктов, которые демонстрировал и продавал фигурант в собственном интернет-магазине в Darknet. Убытки от противоправной деятельности достигают десятков миллионов долларов", — говорится в сообщении.

Операция прошла еще в феврале. Ныне же полиция под процессуальным руководством Офиса генпрокурора сообщила фигуранту о подозрении по части 2 статьи 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса. Ему грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией программных или технических средств.

Как уточняют в ОГП, от фишинговых атак пострадали финансовые учреждения Австралии, Великобритании, Испании, Италии, Мексики, Нидерландов, Германии, США, Франции, Чили и Швейцарии.

По результатам анализа, проведенного иностранными правоохранителями, установлено, что более 50% всех фишинговых атак в Австралии в 2019 году были осуществлены именно с использованием разработки подозреваемого.

Напомним, в декабре также сообщалось, что в Кременчуге поймали кибермошенника, обобравшего людей на 1 млн грн через онлайн-банкинг.

В марте же правоохранители разоблачили 24-летнего жителя Одессы в распространении вредоносного программного обеспечения, которое позволило ему собрать базу из около 15 млн дискредитированных логинов и паролей к аккаунтам различных систем интернет-банкинга.