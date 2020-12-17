В Кременчуге поймали кибермошенника, обобравшего людей на 1 млн грн через онлайн-банкинг

Сотрудники отдела противодействия киберпреступности полиции Полтавской области совместно со следственным отделом полиции Кременчуга разоблачили гражданина, взламывавшего аккаунты пользователей онлайн-банкинга. Об этом сообщает департамент киберполиии Национальной полиции.

Установлено, что 31-летний мужчина использовал вредоносное программное обеспечение для взлома учетных записей и доступа к телефонным книгам пользователей. Среди контактов фигурант выбирал номера близких родственников потерпевшего. Используя такую ​​информацию, он осуществлял удаленный перевыпуск SIM-карт через оператора мобильной связи.

Вместе с доступом к SIM-картам пострадавших злоумышленник получал доступ и к их онлайн-банкингу, благодаря чему и похищал деньги.

Предварительно установлено, что от мошеннических действий фигуранта пострадали около 100 человек. Общая сумма ущерба составила около 1 млн грн.

В ходе обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карточки. Все изъятое направлено на экспертизу.

Мужчине объявлено о подозрении по части 3 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее киберполиция сообщила, что в Сети появились мошенники, выманивающие деньги с желающих получить "карантинные" 8 тысяч грн.