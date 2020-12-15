В Сети появились мошенники, выманивающие деньги с желающих получить "карантинные" 8 тысяч

Департамент киберполиции Национальной полиции сообщает, что в интернете появились злоумышленники, выманивающие деньги у граждан под видом оказания государственных компенсационных выплат. Как говорится в сообщении ведомства, с начала декабря поступило уже около 100 обращений пострадавших от таких схем.

Обычно правонарушители размещают видео, где президент Владимир Зеленский рассказывает о выплатах материальной помощи предпринимателям в размере 8000 грн. В описании к видео мошенники размещают ссылки на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение выплаты. При этом авторы видео утверждают, что такую ​​материальную помощь может получить каждый.

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На странице по ссылке гражданам предлагается ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег. Однако в дальнейшем мошенники просят оплатить услуги юриста по оформлению заявления, получению электронной подписи, прохождению идентификации и тому подобное. В основном для этого используется встроенный чат-бот.

После выполнения таких действий граждане не только переводят деньги за несуществующие услуги, но и передают персональные данные аферистам.

Киберполиция в связи с этим призывает граждан быть бдительными и советует получать информацию, особенно по поводу финансовых выплат, только из официальных источников; не переходить по сомнительным ссылкам; не сообщать конфиденциальную информацию посторонним; а если же личная информация оказалась предана огласке, обратиться в банк и заблокировать карту.

Напомним, ранее Кабинет министров утвердил порядок предоставления социальной поддержки в виде единовременной выплаты в сумме 8 тысяч грн для застрахованных лиц и субъектов хозяйствования во время карантина. Соответствующий закон Верховная Рада приняла 4 декабря.