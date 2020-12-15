В Сети появились мошенники, выманивающие деньги с желающих получить "карантинные" 8 тысяч

Департамент киберполиции Национальной полиции сообщает, что в интернете появились злоумышленники, выманивающие деньги у граждан под видом оказания государственных компенсационных выплат. Как говорится в сообщении ведомства, с начала декабря поступило уже около 100 обращений пострадавших от таких схем.
Обычно правонарушители размещают видео, где президент Владимир Зеленский рассказывает о выплатах материальной помощи предпринимателям в размере 8000 грн. В описании к видео мошенники размещают ссылки на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение выплаты. При этом авторы видео утверждают, что такую материальную помощь может получить каждый.
На странице по ссылке гражданам предлагается ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег. Однако в дальнейшем мошенники просят оплатить услуги юриста по оформлению заявления, получению электронной подписи, прохождению идентификации и тому подобное. В основном для этого используется встроенный чат-бот.
После выполнения таких действий граждане не только переводят деньги за несуществующие услуги, но и передают персональные данные аферистам.
Киберполиция в связи с этим призывает граждан быть бдительными и советует получать информацию, особенно по поводу финансовых выплат, только из официальных источников; не переходить по сомнительным ссылкам; не сообщать конфиденциальную информацию посторонним; а если же личная информация оказалась предана огласке, обратиться в банк и заблокировать карту.
Напомним, ранее Кабинет министров утвердил порядок предоставления социальной поддержки в виде единовременной выплаты в сумме 8 тысяч грн для застрахованных лиц и субъектов хозяйствования во время карантина. Соответствующий закон Верховная Рада приняла 4 декабря.