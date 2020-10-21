Общество 50 минут назад

На Волыни аферисты под видом call-центра обчищали банковские счета украинцев (ФОТО)

Участники преступной группы ежемесячно похищали почти полмиллиона гривен

Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

В Луцке специалисты по кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали деятельность организованной группы, участники которой похищали деньги со счетов клиентов частных и государственных банковских учреждений в Украине и за рубежом.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, пятеро жителей другой области организовали в одном из офисных помещений в центре Луцка call-центр, в котором работали несколько десятков операторов.

Они звонили клиентам и, представляясь сотрудниками финансовых учреждений, выманивали данные о CVV-кодах, номерах банковских счетов, PIN-кодах к платежным картам.

После получения доступа к клиентским средствам дельцы переводили деньги на подконтрольные им счета.

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По оперативным данным, участники группы похищали ежемесячно почти полмиллиона гривен.

Во время обысков в помещении центра и по местам проживания мошенников изъяли деньги, компьютерную технику и мобильные телефоны.

По данному факту открыто уголовное производство (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении.

Мероприятия по разоблачению незаконных сделок проводились оперативниками УСБУ в Волынской области совместно с работникам ГУ Нацполиции Волынской области под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры.

Напомним, в начале октября сотрудники Нацполиции и Генпрокуратуры разоблачили в Сумах двух мошенников, которые, выдавая себя за сотрудников банка, переводили деньги с их карт на подконтрольные счета.

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