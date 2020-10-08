СБУ прикрыла псевдоброкеров: присваивали деньги под видом участия в биржевых торгах (ФОТО)

Служба безопасности Украины прекратила деятельность псевдоброкерских центров, которые под видом торгов на международных фондовых биржах присваивали деньги инвесторов.

Об этом в четверг, 8 октября, сообщает пресс-центр Главного управления СБУ в Киеве и области.

В частности, оперативники спецслужбы установили, что организовали сделку трое граждан одной из стран Ближнего Востока.

"По их указанию, в центре столицы были созданы 3 колл-центра. Операторы якобы от имени известной инвестиционной компании звонили клиентам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний на международных фондовых биржах", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, после перечисления злоумышленникам денег через электронные платежные системы, клиенту создавали "персональный кабинет", в котором демонстрировали постоянный рост акций в цене и предлагали увеличить инвестиции.

При этом, как выяснили в спецслужбе, для создания этого веб-ресурса организаторы использовали элементы оборудования для онлайн игрового бизнеса, запрещенного в Украине.

"Злоумышленники также с помощью специально разработанного программного обеспечения имитировали для инвесторов трансляцию электронной торговли на международных биржах. После решения клиента получить свои деньги, дельцы сообщали ему о банкротстве компании", — доложили в СБУ.

По информации спецслужбы, злоумышленники действовали в течение нескольких лет и успели присвоить деньги нескольких тысяч граждан. Суммы "инвестиций" колебались от $1 до $5000 c каждого клиента.

Как отмечается, деньги, полученные от противоправной деятельности, дельцы легализовали через анонимные крипто-кошельки.

Указано, что в ходе обысков в трех колл-центрах правоохранители изъяли компьютерное и серверное оборудование, документацию, печати субъектов предпринимательской деятельности, которые функционировали без надлежащего налогового оформления и уклонялись от уплаты налогов.

Также установлено, что работу колл-центров без официального трудоустройства обеспечивали более 200 студентов, иностранцев из стран Ближнего Востока и Африки, среди которых были нелегальные мигранты.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех лиц, причастных к сделке, и суммы убытков, нанесенных государственному бюджету.

В рамках международного сотрудничества СБУ сообщила в партнерские правоохранительные органы о раскрытой в интернете противоправной схеме, в том числе страну ее организаторов.

Напомним, пятеро жителей Херсонской области под видом работников банка узнавали персональные данные граждан Восточной Европы и отправляли им ссылку с "вирусом", после чего опустошали их банковские карты.