IT и Телеком 1 час назад

Жители Херсонщины под видом сотрудников банка опустошали банковские карты иностранцев

Молодые люди в возрасте от 22 до 27 лет разработали вредоносное программное обеспечение, что позволяло им завладевать деньгами с банковских карточек

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Пятеро жителей Херсонской области под видом работников банка узнавали персональные данные граждан Восточной Европы и отправляли им ссылку с "вирусом", после чего опустошали их банковские карты.

Как сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, молодые люди в возрасте от 22 до 27 лет разработали вредоносное программное обеспечение, что позволяло им завладевать деньгами с банковских карточек.

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Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банка, в телефонных разговорах узнавали реквизиты счетов и другие персональные данные иностранцев, после присылали им на электронные ящики письма, содержащие ссылки на "вирус".

Таким образом, злоумышленники получали доступ к банковскому счету.

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"Далее деньги пострадавших списывали и обналичивали в Украине. По предварительным подсчетам, от таких действий пострадали около ста человек. Им нанесен ущерб на более чем $20 тысяч", — отмечают правоохранители.

Фигурантам объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, 23 сентября в Киеве во время спецоперации киберполиции и Службы безопасности ПриватБанка задержали четырех участников банды скиммеров, которые похищали данные карточек клиентов украинских банков для установки на банкоматы скимминговых устройств последнего поколения и снимали средства с помощью поддельных банковских карточек.

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