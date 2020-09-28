В Киеве прикрыли работу фирмы, которая занималась созданием онлайн-казино

Работники Управления противодействия киберпреступности в Киеве совместно со следователями Соломенского управления полиции Киева, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №9, прекратили противоправную деятельность компании, которая по заказу создавала онлайн-казино "под ключ".

Как сообщает пресс-служба Киберполиции, участники преступной группы создали фирму, якобы для развития веб-ресурсов и онлайн-игр в Украине. Вместо этого они оказывали услуги по созданию, технической поддержке и обслуживанию клиентов онлайн-казино.

Среди возможностей, которые предоставляла данная организация была также и разработка игровых платформ, которые использовались для азартных игр.

Для поддержки веб-ресурсов в штате насчитывалось более 80-ти IT-специалистов.

В частности, заказчик платил 20 тысяч долларов и получал в собственность онлайн-казино с его постоянной поддержкой. Кроме того, злоумышленники за дополнительные 100 тысяч долларов настраивали инструменты интернет-маркетинга для продвижения ресурса в сети и привлечение новых пользователей.

Читайте также: Законопроект о легализации игорного бизнеса направили на подпись президенту

Установлено более 20-ти онлайн-казино, разработчиками и администраторами которых указана компания. База пользователей их веб-ресурсов насчитывала около полумиллиона человек.

По предварительным данным, ежемесячный доход от противоправной деятельности составил более 500 тысяч долларов. Сейчас деятельность их ресурсов заблокирована. Решается вопрос относительно объявления подозрения всем членам преступной группировки.

Правоохранители провели обыск в офисном помещении разработчиков онлайн-казино. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, черновая документация и деньги. Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз.

Дело квалифицировано по статье 203-2 ("Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в июле Верховная Рада Украины приняла закон об игорном бизнесе во втором чтении и в целом. За проект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" проголосовали 248 народных депутатов.

Законопроект предусматривает, что играть можно будет в игровых залах и в онлайн-режиме практически во все: казино, лотереи, покер, игровые автоматы. В законное поле выйдет и букмекерская деятельность. Организовать азартные игры смогут компании только с украинской регистрацией и специальной лицензией. Предварительно, уставной капитал должен составлять не меньше 30 млн грн.