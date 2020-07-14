Верховная Рада приняла закон об игорном бизнесе во втором чтении и в целом. За проект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" проголосовали 248 народных депутатов.

Документ одобрили 224 депутата из фракции "Слуги народа", 18 — из группы "Довира", четверо — из группы "Партия "За майбутне" и двое внефракционных. А вот "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" не дали за проект ни одного голоса.

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Напомним, законопроект предусматривает, что играть можно будет в игровых залах и в онлайн-режиме практически во все: казино, лотереи, покер, игровые автоматы. В законное поле выйдет и букмекерская деятельность. Организовать азартные игры смогут компании только с украинской регистрацией и специальной лицензией. Предварительно, уставной капитал должен составлять не меньше 30 млн грн.

За работу без лицензии грозит до 8 лет тюрьмы. Казино появятся в 3, 4 и 5-звездочных отелях, количество букмекерских пунктов не должно будет превышать 800, а максимальное количество игровых автоматов по всей стране ограничат 40 тысячью штук. Лотереи будут исключительно государственными и разделяться на мгновенные, комбинированные и тиражные.

В законопроекте есть большая статья об идентификации игроков, которая "осуществляется при первом посещении игорных заведений и участии в азартной игре" работником организатора азартных игр. Основанием идентификации станет оригинал паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Предполагается и вторичная идентификация по специальной идентификационной карточке игрока. Ее должен будет выдать представитель организатора азартных игр.

Там в обязательном порядке должны быть указаны фамилия, имя, сведения о возрасте или дата рождения, а также специальный номер этой карточки. В интернете идентификация будет проводиться на основании скан-копии документа, удостоверяющего личность, с помощью цифровой подписи, sim-карты с поддержкой MobileID или через BankID.

Нельзя будет играть в казино недееспособным и несовершеннолетним украинцам, а также еще нескольким категориям людей. Среди них — участники и руководители организаторов азартных игр (по месту своей "работы"); лицам, которые могут знать результаты и тем, кто может повлиять на результаты или размеры выплаты.

Запретят делать ставки также спортсменам, которые принимают участие в конкретном соревновании. Важный нюанс — игрок должен перед участием в азартной игре удостовериться, что у организатора есть действующая лицензия. В противном случае человеку может грозить штраф до 5100 грн.

Другой кусок законодательства заточен под рекламу азартных игр. Их запрещено будет рекламировать в печатных изданиях, теле- и радиопередачах для несовершеннолетних украинцев, в местах проведения развлекательных и спортивных мероприятий, а также на средствах внешней рекламы с 7:00 до 21:00. Строгий контроль будет и у вывесок: их площадь не должна превышать 3 квадратных метра, они должны легко демонтироваться и не содержать слова "казино", "игральные автоматы" и "ставки".

Впрочем, после первого чтения к закону подали около 3,5 тысяч правок, поэтому некоторые нормы могут быть изменены. Так, первый зампредседателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк рассказал, что в законе уже произошли следующие изменения: вернулось требование на расстоянии игровых залов от школ не менее 500 метров и вернулась норма об обязательной компенсации семье лудомана в 10-кратном размере суммы проигрыша.

Также увеличена в пять раз стоимость лицензии для интернет-казино, расширен круг лиц, которые могут обратиться в суд с заявлением об ограничении, возвращена система мониторинга игровых автоматов, как отдельная составляющая системы онлайн-мониторинга и возвращена редакция термина "безупречная деловая репутация".