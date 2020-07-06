Нардеп рассказал, что уже изменилось в законопроекте об игорном бизнесе

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал, какие поправки к законопроекту об игорном бизнесе уже изменили некоторые нормы этого документа.
Список изменений он выложил у себя на странице в Facebook.
Парламентарий прогнозирует, что рассмотрение поправок продлится, как минимум, еще один пленарный день (до 15 июля), но вероятность, что закон примут на этой сессии и не будут откладывать до осени составляет 95%.
"Но главное, что некоторые нормы уже изменились в законопроекте. И я, и мои коллеги-депутаты ставили "на подтверждение" отдельные правки, которые ухудшали закон по сравнению с первым чтением. Если эти поправки не набирали 226+ голосов, то текст законопроекта автоматически подвергался изменениям в финальной редакции", — пишет Железняк.
По его словам, в законе произошли следующие изменения: вернулось требование на расстоянии игровых залов от школ не менее 500 метров; вернулась норма об обязательной компенсации семье лудомана в 10-кратном размере суммы проигрыша; увеличена в 5 раз стоимость лицензии для интернет-казино; расширен круг лиц, которые могут обратиться в суд с заявлением об ограничении; возвращена система мониторинга игровых автоматов, как отдельная составляющая системы онлайн-мониторинга; возвращена редакция термина "безупречная деловая репутация".
"Из главного — это все, остальное — технические мелочи, которые не влияют на содержание существенно. Но в целом ничего апокалиптического с законопроектом не случилось пока", — резюмирует нардеп.
Напомним, что корреспонденты Delo.ua ответили на пять главных вопросов к законопроекту "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".