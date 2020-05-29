Образование и карьера 30 минут назад

Игорный бизнес в период кризиса 2020: прогнозы и действия

Все, что необходимо знать об игорном бизнесе в период кризиса, учитывая его легализацию и новые тенденции, расскажут в режиме онлайн лидеры мнений во время двухдневного вебинара

Игорный бизнес в период кризиса 2020: прогнозы и действия Игорный бизнес в период кризиса 2020: прогнозы и действия

Первое профильное в Украине деловое издание об игорном бизнесе Logincasino.com.ua организовывает двухдневный вебинар. Все, что необходимо знать об игорном бизнесе в период кризиса, учитывая его легализацию и новые тенденции, расскажут в режиме онлайн лидеры мнений.

Вебинар состоится 17 и 18 июня, начало мероприятия — в 19:00. Среди спикеров юристы, автор законопроекта, маркетологи, медийный психолог, а также топовые менеджеры по киберспорту и киберфутболу.

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Поучаствовать в вебинаре могут все, кому интересно, зарегистрировавшись по форме на сайте мероприятия. В день мероприятия участникам будет отправлена активная ссылка на площадку для трансляции вебинара, который будет проведен в режиме онлайн.

Поучаствовав в вебинаре, слушатели узнают:

  • нюансы ведения бизнеса в Украине, учитывая актуальную и последнюю информацию из законопроекта № 2331;
  • сравнительный анализ с юрисдикциями Беларуси и Мальты; 
  • базовую информацию для операторов для начала деятельности;
  • как изменятся киберспорт и киберфутбол в связи с резким скачком популярности и экономическим кризисом;
  • как оператору монетизировать свою спортсбук-аудиторию в период отсутствия спортивных мероприятий;
  • гайдлайн для агентств и клиентов: кризисный маркетинг;
  • об арбитраже трафика и лидогенерации;
  • о лудоманах: практические советы в работе.

Зарегистрироваться можно по ссылке. 

Самое важное о спикерах читайте на сайте мероприятия, там же и подробные тезисы их докладов — лаконично и по делу.

Во время трансляции участники вебинара могут задавать вопросы, которые редакция издания Logincasino.com.ua направит экспертам и по их ответам сделает постматериал. 

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