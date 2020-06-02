"Наша цель — открыть Украину для иностранных инвесторов", — Сергей Портнов, Parimatch

Карантин не помешал инициативе Президента Украины Владимира Зеленского о легализации игорного бизнеса выйти на финишную прямую — будущие игроки рынка планируют мобилизовать капитал для выхода на украинский рынок.

Корреспондент Delo.ua задал ряд вопросов CEO международного холдинга Parimatch Сергею Портнову и узнал, какие перспективы для притока иностранных инвестиций в игорную отрасль появятся у Украины с принятием закона об организации и проведении азартных игр.

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Лицензии и оптимальное налогообложение откроют двери капиталу

С принятием закона о легализации начнется процесс получения лицензий во всех видах индустрии: казино, игровые автоматы, ставки на спортивные и другие события, лотерейная деятельность. Компании начнут создавать в Украине активы, а наиболее конкурентоспособные бизнесы будут привлекать капитал иностранных инвесторов, которые ждут прозрачных и выгодных условий. Поэтому в законе чрезвычайно важно адаптировать принципы справедливой конкуренции, минимизации коррупционных рисков и сбалансированного налогообложения. Этого в холдинге ожидают в результате второго чтения закона 2285-д и соответствующих изменений в налоговое законодательство.

Во что инвестируют: ожидания мировой индустрии

Карантинные ограничения снизили доходность наземных активов игорной индустрии по всему миру, поэтому компании, владеющие портфелем качественных онлайн- и технологических продуктов, оказались в выигрышной позиции. "Сегодня мы конкурируем с такими компаниями как William Hill, Bet365, GVC, PokerStars и другими и после получения лицензии в Украине сможем выйти на IPO как технологическая компания в игорной индустрии", — говорит Сергей Портнов.

По его словам, в результате мобилизации капитала Parimatch на международном рынке Украина сможет опередить большинство стран в конкуренции за иностранный капитал в игорную индустрию.

"В мире для нас открыты большинство рынков, но мы верим в потенциал Украины, ведь это родина блестящих умов, известных в технологическом бизнесе далеко за ее пределами. У нас много сотрудников родом из Украины. Наша цель — открыть страну для иностранных инвесторов", — говорит Портнов.

Наряду с размещением акций на иностранной бирже компания рассматривает другие возможности привлечения капитала в игорную индустрию Украины.

Главным же предусловием интереса иностранцев к новосозданной индустрии в Parimatch называют прозрачные условия работы и наличие инструментов защиты инвестиций. "Для выхода на международные рынки нужно будет хорошенько потрудиться, причем речь не только об усилиях самих компаний, но и о том, как сложится рынок азартных игр, насколько позитивно его показатели смогут оценить независимые наблюдатели через полтора-два года после старта выдачи лицензий. Всё это напрямую повлияет на репутацию Украины в глазах инвесторов", — заключил CEO Parimatch.

В холдинге Parimatch уверены в возможности стать флагманом украинского игорного рынка и сделать страну привлекательной для притока инвестиционных средств.