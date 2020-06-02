Политика и экономика 1 час назад

"Наша цель — открыть Украину для иностранных инвесторов", — Сергей Портнов, Parimatch

В холдинге Parimatch уверены в возможности стать флагманом украинского игорного рынка и сделать страну привлекательной для притока инвестиционных средств

Сергей Портнов, CEO международного холдинга Parimatch Сергей Портнов, CEO международного холдинга Parimatch
Сергей Портнов, CEO международного холдинга Parimatch
Партнерский материал

Карантин не помешал инициативе Президента Украины Владимира Зеленского о легализации игорного бизнеса выйти на финишную прямую — будущие игроки рынка планируют мобилизовать капитал для выхода на украинский рынок.

Корреспондент Delo.ua задал ряд вопросов CEO международного холдинга Parimatch Сергею Портнову и узнал, какие перспективы для притока иностранных инвестиций в игорную отрасль появятся у Украины с принятием закона об организации и проведении азартных игр. 

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Лицензии и оптимальное налогообложение откроют двери капиталу

С принятием закона о легализации начнется процесс получения лицензий во всех видах индустрии: казино, игровые автоматы, ставки на спортивные и другие события, лотерейная деятельность. Компании начнут создавать в Украине активы, а наиболее конкурентоспособные бизнесы будут привлекать капитал иностранных инвесторов, которые ждут прозрачных и выгодных условий. Поэтому в законе чрезвычайно важно адаптировать принципы справедливой конкуренции, минимизации коррупционных рисков и сбалансированного налогообложения. Этого в холдинге ожидают в результате второго чтения закона 2285-д и соответствующих изменений в налоговое законодательство.

Во что инвестируют: ожидания мировой индустрии

Карантинные ограничения снизили доходность наземных активов игорной индустрии по всему миру, поэтому компании, владеющие портфелем качественных онлайн- и технологических продуктов, оказались в выигрышной позиции. "Сегодня мы конкурируем с такими компаниями как William Hill, Bet365, GVC, PokerStars и другими и после получения лицензии в Украине сможем выйти на IPO как технологическая компания в игорной индустрии", — говорит Сергей Портнов.

По его словам, в результате мобилизации капитала Parimatch на международном рынке Украина сможет опередить большинство стран в конкуренции за иностранный капитал в игорную индустрию.

"В мире для нас открыты большинство рынков, но мы верим в потенциал Украины, ведь это родина блестящих умов, известных в технологическом бизнесе далеко за ее пределами. У нас много сотрудников родом из Украины. Наша цель — открыть страну для иностранных инвесторов", — говорит Портнов.

Наряду с размещением акций на иностранной бирже компания рассматривает другие возможности привлечения капитала в игорную индустрию Украины.

Главным же предусловием интереса иностранцев к новосозданной индустрии в Parimatch называют прозрачные условия работы и наличие инструментов защиты инвестиций. "Для выхода на международные рынки нужно будет хорошенько потрудиться, причем речь не только об усилиях самих компаний, но и о том, как сложится рынок азартных игр, насколько позитивно его показатели смогут оценить независимые наблюдатели через полтора-два года после старта выдачи лицензий. Всё это напрямую повлияет на репутацию Украины в глазах инвесторов", — заключил CEO Parimatch.

В холдинге Parimatch уверены в возможности стать флагманом украинского игорного рынка и сделать страну привлекательной для притока инвестиционных средств.

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