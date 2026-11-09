В России снова начался топливный кризис: "Роснефть" вводит жесткие лимиты на АЗС по всей стране

Российская нефтяная компания "Роснефть" начала вводить масштабные ограничения на продажу горючего на собственных автозаправочных станциях по всей территории РФ. По данным местных органов власти, ограничения охватывают как бензин, так и дизельное топливо.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Российские регионы переходят на топливные нормы

О введении новых правил сообщило Министерство экономического развития Забайкальского края.

По информации ведомства, на городских АЗС сети водители могут приобрести не более 30 литров горючего на один автомобиль. На автодорогах вне городов установлен несколько больший лимит — до 50 литров в одни руки.

Аналогичные мероприятия зафиксировали в Красноярске, где информация об ограничениях появилась непосредственно на станциях и соответствующих мобильных приложениях для водителей. Там установлен лимит 30 литров для бензина марки АИ-95 и до 50 литров для АИ-92.

Продажа дизельного горючего ограничили до 100 литров на одного покупателя. Кроме того, компания полностью запретила отпускать любое горючее в канистры.

Ограничения охватывают новые территории

Власти Карелии также подтвердили введение строгих норм на местных АЗС компании. В регионе действуют лимиты до 30 л бензина в городках и до 50 л на трассах.

Относительно дизельного горючего, ограничение составляет до 50 литров для легкового транспорта и до 200 литров на скоростных колонках для грузовиков. Заправка в канистры также находится под запретом.

Об аналогичных проблемах с покупкой горючего сообщают водители из Архангельска, Пензы, а также власти Бурятии и Новосибирской области.

Украинские дроны поражают российские НПЗ

Внедрение лимитов происходит на фоне регулярных ударов по инфраструктуре нефтепереработки. В последнее время несколько крупных заводов "Роснефти" подверглись успешным атакам украинских беспилотников.

В частности, в конце октября под удар попал Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области и предприятие "Башнефть-Новойл" в Уфе , а в начале ноября атаки подвергся нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области.

Также 5 ноября дроны атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России – Рязанский НПЗ. После удара на предприятии возник масштабный пожар.

3 ноября дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области, один из пяти крупнейших в России. На предприятии, которое поставляет топливо, в частности, для военной авиации и техники, вспыхнул пожар.