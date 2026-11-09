У Росії знову почалася паливна криза: "Роснефть" запроваджує жорсткі ліміти на АЗС по всій країні

Російська нафтова компанія “Роснефть” розпочала вводити масштабні обмеження на продаж пального на власних автозаправних станціях по всій території РФ. За даними місцевих органів влади, обмеження охоплюють як бензин, так і дизельне пальне.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Російські регіони переходять на паливні норми

Про запровадження нових правил повідомило Міністерство економічного розвитку Забайкальського краю.

За інформацією відомства, на міських АЗС мережі водії можуть придбати не більше ніж 30 літрів пального на один автомобіль. На автошляхах поза межами міст встановлено дещо більший ліміт — до 50 літрів в одні руки.

Аналогічні заходи зафіксували в Красноярську, де інформація про обмеження з'явилася безпосередньо на станціях та у відповідних мобільних додатках для водіїв. Там встановлено ліміт у 30 літрів для бензину марки АІ-95 та до 50 літрів для АІ-92.

Продаж дизельного пального обмежили до 100 літрів на одного покупця. Крім того, компанія повністю заборонила відпускати будь-яке пальне в каністри.

Обмеження охоплюють нові території

Влада Карелії також підтвердила введення суворих норм на місцевих АЗС компанії. У регіоні діють ліміти до 30 літрів бензину в містах і до 50 літрів на трасах.

Щодо дизельного пального, обмеження становлять до 50 літрів для легкового транспорту та до 200 літрів на швидкісних колонках для вантажівок. Заправка в каністри також перебуває під забороною.

Про аналогічні проблеми з купівлею пального повідомляють водії з Архангельська, Пензи, а також влада Бурятії та Новосибірської області.

Українські дрони уражають російські НПЗ

Запровадження лімітів відбувається на тлі регулярних ударів по інфраструктурі нафтопереробки. Останнім часом декілька великих заводів "Роснефти" зазнали успішних атак українських безпілотників.

Зокрема, наприкінці жовтня під удар потрапив Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області та підприємство "Башнефть-Новойл" в Уфі, а на початку листопада атаки зазнав нафтопереробний завод у Рязанській області.

Також 5 листопада дрони атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Росії – Рязанський НПЗ. Після удару на підприємстві виникла масштабна пожежа.

3 листопада дрони атакували нафтопереробний завод "Славнєфть-ЯНОС" у Ярославський області, один з п'яти найбільших у Росії. На підприємстві, яке постачає пальне зокрема для військової авіації та техніки, спалахнула пожежа.