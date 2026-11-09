Китайський стартап DeepSeek залучив 1,5 млн щоденних користувачів до своїх автономних ШІ-агентів

Китайська технологічна компанія DeepSeek повідомила про стрімке зростання аудиторії своєї інфраструктури для автономних цифрових помічників. Додаток із відкритим кодом DeepSeek Harness станом на 4 листопада 2026 року досяг 1,54 мільйона щоденних активних користувачів — менш ніж за три місяці після запуску 13 серпня.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Для порівняння, наприкінці вересня, одразу після виходу комп'ютерної версії додатку, щоденна аудиторія сервісу становила близько 271 тисячі людей.

Минулого року DeepSeek сколихнув технологічну галузь своєю недорогою моделлю міркування R1, а тепер робить ставку на автономних агентів. Це спеціальні програми, які вміють самостійно виконувати завдання замість людини: писати та перевіряти код, опрацьовувати файли, шукати інформацію в мережі та запускати сторонні сервіси без постійного нагляду.

Розробники побудували додаток за принципом модульних розширень. Користувачі вже створили близько 35 тисяч таких додаткових інструментів, а власні модулі запустили 60% аудиторії, хоча складність їхньої роботи значно відрізняється. Незабаром компанія планує відкрити офіційний маркетплейс, де фахівці публікуватимуть свої розробки, а також запровадити фінансову та технічну підтримку для авторів плагінів.

Високе споживання обчислювальної енергії

Перехід від звичайних текстових діалогів до роботи автономних програм різко збільшив навантаження на сервери. Додаток DeepSeek Harness щодня опрацьовує приблизно 92 трильйони токенів (фрагментів слів чи даних) — це близько 60 мільйонів токенів на одного активного користувача на добу.

Потреба в потужностях у таких систем виявилася значно вищою, ніж у стандартних чат-ботів. Замість швидких одноразових відповідей автономні помічники працюють годинами поспіль, безперервно читаючи тексти, змінюючи програми чи збираючи дані в інтернеті. Розвитком відкритої системи DeepSeek планує прямо конкурувати з американськими платформами від OpenAI та Anthropic.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайський розробник штучного інтелекту DeepSeek вийшов на річний темп виторгу в 1 мільярд доларів. Цей показник зріс більш ніж удвічі порівняно з даними кількамісячної давнини.