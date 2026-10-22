Китайський ШІ-стартап DeepSeek залучив $15 млрд та готується до виходу на біржу

Китайська компанія DeepSeek залучила близько 100 мільярдів юанів (орієнтовно 15 мільярдів доларів) у межах останнього раунду фінансування, що стало однією з наймасштабніших інвестиційних угод в історії технологічного сектору КНР.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Стартап із Ханчжоу під час перемовин з інвесторами щонайменше двічі підвищував цільову суму — спочатку з 50 до 80 мільярдів юанів, перш ніж вийти на підсумковий показник. Серед ключових вкладників — виробник акумуляторів Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) та холдинг Tencent Holdings Ltd., який розвиває платформу WeChat.

У 2025 році DeepSeek спричинив падіння світових ринків на 1 трильйон доларів, продемонструвавши здатність створювати продукти на рівні лідерів Кремнієвої долини за значно менші кошти, проте досі компанія суттєво поступалася американським лабораторіям за обсягом фінансових ресурсів.

Новий раунд помітно скорочує цей розрив із гігантами Anthropic та OpenAI, кожен із яких залучив понад 100 млрд доларів. Окрім того, слідом за місцевим конкурентом Moonshot розробник розпочав підготовку до виходу на біржу (IPO).

Розбудова дата-центрів та тиск на ринок

Отримані інвестиції DeepSeek спрямує на масштабне будівництво дата-центрів і розробку моделей із відкритим вихідним кодом як для Китаю, так і для закордонних ринків.

Агресивне просування високоефективних і дешевих систем уже створює тиск на інших гравців галузі. Зокрема, вересневий реліз моделі V4.1 Flash призвів до просідання акцій китайських компаній MiniMax Group Inc. та Z.AI Co.

В аналітичній фірмі Artificial Analysis таку цінову конкуренцію назвали "зоною смерті DeepSeek", у межах якої суперникам складно втриматися на ринку без зниження цін або значного нарощування продуктивності власних алгоритмів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що DeepSeek інвестує в робототехнічний стартап з оцінкою у $400 мільйонів, плануючи очолити перший раунд фінансування для молодої компанії Winverse AI, яка розробляє моделі штучного інтелекту для робототехніки.