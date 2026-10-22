Китайский ИИ-стартап DeepSeek привлек $15 млрд и готовится к выходу на биржу

Китайская компания DeepSeek привлекла около 100 миллиардов юаней (ориентировочно 15 миллиардов долларов) в рамках последнего раунда финансирования, что стало одним из самых масштабных инвестиционных соглашений в истории технологического сектора КНР.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Стартап из Ханчжоу во время переговоров с инвесторами, по меньшей мере, дважды повышал целевую сумму — сначала с 50 до 80 миллиардов юаней, прежде чем выйти на итоговый показатель. Среди ключевых вкладчиков – производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) и холдинг Tencent Holdings Ltd., развивающий платформу WeChat.

В 2025 году DeepSeek вызвал падение мировых рынков на 1 триллион долларов, продемонстрировав способность создавать продукты на уровне лидеров Кремниевой долины за значительно меньшие средства, однако до сих пор компания существенно уступала американским лабораториям по объему финансовых ресурсов.

Новый раунд заметно сокращает этот разрыв с гигантами Anthropic и OpenAI, каждый из которых привлек более 100 млрд. долларов. Кроме того, вслед за местным конкурентом Moonshot разработчик начал подготовку к выходу на биржу (IPO).

Развитие дата-центров и давление на рынок

Полученные инвестиции DeepSeek направит на масштабное строительство дата-центров и разработку моделей с открытым исходным кодом как для Китая, так и зарубежных рынков.

Агрессивное продвижение высокоэффективных и дешевых систем создает давление на других игроков отрасли. В частности, сентябрьский релиз модели V4.1 Flash привел к проседанию акций китайских компаний MiniMax Group Inc. и Z.AI Co.

В аналитической фирме Artificial Analysis такую ценовую конкуренцию назвали "зоной смерти DeepSeek", в пределах которой соперникам сложно удержаться на рынке без снижения цен или значительного наращивания производительности собственных алгоритмов.

Напомним, ранее сообщалось, что DeepSeek инвестирует в робототехнический стартап с отметкой в $400 миллионов, планируя возглавить первый раунд финансирования для молодой компании Winverse AI, разрабатывающей модели искусственного интеллекта для робототехники.