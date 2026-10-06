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Новости
Дата публикации

Китайский ИИ-стартап DeepSeek привлечет более $12 млрд перед выходом на биржу

DeepSeek App
Китайский стартап DeepSeek готовится к выходу на биржу с рекордной оценкой

Китайский разработчик искусственного интеллекта DeepSeek планирует привлечь более 80 млрд юаней (около 11,93 млрд долларов) в рамках своего нового раунда финансирования. Компания активно накапливает финансовый резерв в преддверии выхода на внутреннюю биржу.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Стартап начал раунд привлечения капитала в июле, ориентируясь на оценку бизнеса в 500 млрд юаней (около 74 млрд долларов). Это произошло лишь через месяц после первого раунда внешнего финансирования, в котором DeepSeek привлек около 7,4 млрд долларов. Ожидается, что текущий этап сбора средств завершится уже в октябре.

Инвесторы и технические разработки

Спрос на участие в финансировании со стороны текущих и новых инвесторов превысил первоначальную цель DeepSeek в 50 млрд юаней:

  • по данным агентства Bloomberg, компания близка к привлечению не менее 80 млрд юаней, а итоговая сумма может достичь 100 млрд;
  • наибольшие обязательства в текущем раунде взяли на себя изготовитель аккумуляторов CATL и технологический холдинг Tencent Holdings (компании на запросы Reuters о комментариях не ответили);
  • DeepSeek заключил партнерство с Huawei Technologies для создания инструментов программирования под ИИ-чипы Ascend, что подчеркивает стремление Китая снизить зависимость от экосистемы Nvidia;
  • В прошлом месяце стартап представил новую модель DeepSeek-V4.1-Flash с расширенными возможностями, более быстрым инференсом, более высокой пропускной способностью и возможностью масштабирования до более крупных моделей.

Кроме того, компания наняла брокера CITIC Securities для подготовки к потенциальному первоначальному публичному размещению акций (IPO) на шанхайской технологической площадке STAR Market. В то же время точные сроки, оценка и конечный объем размещения остаются неопределенными.

Напомним, ранее сообщалось, что доход китайского ИИ-стартапа DeepSeek вырос до 1 миллиарда долларов в год. Китайский разработчик искусственного интеллекта DeepSeek вышел на годовой темп выручки в 1 млрд. долларов. Этот расчетный показатель вырос более чем в два раза по сравнению с данными многомесячной давности.

Автор:
Максим Кольц

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