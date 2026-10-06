Китайський ШІ-стартап DeepSeek залучить понад $12 млрд перед виходом на біржу

Китайський розробник штучного інтелекту DeepSeek планує залучити понад 80 млрд юанів (близько 11,93 млрд доларів) у межах свого нового раунду фінансування. Компанія активно накопичує фінансовий резерв напередодні виходу на внутрішню біржу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Стартап розпочав раунд залучення капіталу в липні, орієнтуючись на оцінку бізнесу в 500 млрд юанів (близько 74 млрд доларів). Це сталося лише через місяць після його першого раунду зовнішнього фінансування, в якому DeepSeek залучив близько 7,4 млрд доларів. Очікується, що поточний етап збору коштів завершиться вже у жовтні.

Інвестори та технічні розробки

Попит на участь у фінансуванні з боку поточних і нових інвесторів перевищив початкову мету DeepSeek у 50 млрд юанів:

за даними агентства Bloomberg, компанія близька до залучення щонайменше 80 млрд юанів, а підсумкова сума може сягнути 100 млрд;

найбільші зобов'язання в поточному раунді взяли на себе виробник акумуляторів CATL та технологічний холдинг Tencent Holdings (компанії на запити Reuters щодо коментарів не відповіли);

DeepSeek уклав партнерство з Huawei Technologies для створення інструментів програмування під ШІ-чипи Ascend, що підкреслює прагнення Китаю знизити залежність від екосистеми Nvidia;

минулого місяця стартап представив нову модель DeepSeek-V4.1-Flash із розширеними можливостями, швидшим інференсом, вищою пропускною здатністю та можливістю масштабування до більших моделей.

Крім того, компанія найняла брокера CITIC Securities для підготовки до потенційного первинного публічного розміщення акцій (IPO) на шанхайському технологічному майданчику STAR Market. Водночас точні терміни, оцінка та кінцевий обсяг розміщення наразі залишаються невизначеними.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дохід китайського ШІ-стартапу DeepSeek зріс до 1 мільярда доларів на рік. Китайський розробник штучного інтелекту DeepSeek вийшов на річний темп виручки в 1 млрд доларів. Цей розрахунковий показник зріс більш ніж удвічі порівняно з даними кількамісячної давнини.