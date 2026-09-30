DeepSeek випустив інструменти для чипів Huawei, які можуть замінити Nvidia

Китайський ШІ-стартап DeepSeek відкрив вільний доступ до програмного забезпечення, створеного спільно з компанією Huawei для програмування процесорів штучного інтелекту. Цей крок демонструє партнерство двох китайських гравців у розробці технологій для заміни американської Nvidia.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Набір інструментів призначений для прискорювачів Huawei Ascend і доступний для безкоштовного завантаження з відкритим вихідним кодом. Серед них — розробка TileLang, яку позиціонують як китайську відповідь платформі CUDA від Nvidia, визнаній світовим стандартом у створенні штучного інтелекту.

Компанії входять до кола лідерів, які намагаються реалізувати намір Пекіна замінити американський софт та мікросхеми власними аналогами. У той час як DeepSeek розробляє моделі з відкритими вагами для конкуренції з Anthropic та OpenAI, Huawei виробляє необхідні для центрів обробки даних прискорювачі.

Плани DeepSeek щодо використання китайських чипів

DeepSeek активно переходить на внутрішні процесори, попри те, що навчання моделей у світі переважно спирається на напівпровідники Nvidia. Стартап планує встановити щонайменше 160 тисяч найпотужніших прискорювачів Huawei у власному дата-центрі, який будується у Внутрішній Монголії.

Крім того, компанія завершує раунд залучення фінансування за оцінкою близько 74 млрд доларів (500 млрд юанів) перед публічним розміщенням акцій, яке може відбутися вже цього року.

У публікації у соцмережі WeChat представники DeepSeek зазначили, що продумана мова програмування з простим написанням коду є критично важливою для побудови ефективної ШІ-екосистеми. Стартап оптимізував роботу софту на процесорах Ascend 950 за повної підтримки Huawei та планує продовжувати співпрацю над спільними інноваціями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дохід китайського ШІ-стартапу DeepSeek зріс до 1 млрд доларів на рік. Цей розрахунковий показник зріс більш ніж удвічі порівняно з даними кількамісячної давнини.