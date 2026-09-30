Регулятор пояснив нові правила відключення електроенергії: коли споживач не платитиме за підключення

З 1 жовтня в Україні запрацює єдиний механізм визначення вартості відключення та відновлення електропостачання. Побутові споживачі з боргом менше 1664 грн не повинні будуть оплачувати ці роботи, а для інших випадків НКРЕКП встановила граничну вартість послуг.

Про це інформує Dilo з посиланням на роз'яснення НКРЕКП.

Зміни передбачені постановою регулятора №1565 від 24 вересня. Більшість нових правил почали діяти 26 вересня, а механізм розрахунку вартості відключення та підключення набирає чинності 1 жовтня.

Коли за відключення не потрібно платити

Якщо на момент оформлення попередження борг побутового споживача був меншим за половину прожиткового мінімуму для працездатних осіб — наразі це 1664 грн — витрати на відключення та подальше відновлення електропостачання на нього не покладатимуть.

Це не означає, що за такого боргу споживача не можуть відключити. Йдеться саме про звільнення від оплати вартості робіт із відключення та підключення.

Правило також діятиме, якщо вже після відключення оператор скоригує обсяги споживання за фактичними показами лічильника і з'ясується, що реальний борг був меншим за 1664 грн.

Не платитиме споживач і в разі, якщо його відключили з порушенням установленої процедури.

При цьому постачальник має попередити про можливе відключення за борг щонайменше за 10 робочих днів.

Скільки коштуватиме відключення і підключення

З 1 жовтня оператори систем розподілу повинні розраховувати вартість робіт за єдиним механізмом. Орієнтовна середня гранична вартість однієї послуги без ПДВ становитиме:

дистанційне відключення або підключення — 170 грн ;

роботи на лічильнику чи автоматичному вимикачі при напрузі до 1 кВ — 510 грн ;

роботи на опорі лінії електропередачі до 1 кВ — 1020 грн.

Наприклад, якщо споживача відключили безпосередньо на лічильнику, відключення та подальше підключення разом орієнтовно коштуватимуть 1020 грн без ПДВ.

До зміни правил в окремих операторів загальна вартість таких робіт могла сягати близько 5 тис. грн.

Оператор також буде зобов'язаний обирати найдешевший і найменш складний спосіб відключення, якщо це технічно можливо. Додатково стягувати плату за роботи, необхідні для самого відключення чи підключення, зокрема пломбування або технічну перевірку, не дозволятиметься.

Коли мають повернути світло

Після усунення причини відключення та виконання необхідних умов електропостачання повинні відновити протягом трьох робочих днів у містах та п'яти робочих днів у сільській місцевості.

Якщо потрібно оплатити роботи, рахунок мають надати протягом одного робочого дня після отримання заяви на відновлення електропостачання.

Нагадаємо, заборгованість українців за житлово-комунальні послуги на кінець червня 2026 року сягнула 104 млрд грн. Зокрема, борги за постачання та розподіл електроенергії становили 17,3 млрд грн.