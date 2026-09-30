Передача виробника "Моршинської" та "Миргородської" в управління призупинено: що сталося

29 вересня Дніпропетровський окружний адміністративний суд виніс ухвалу, якою тимчасово заборонив Агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) укладати з ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас" договір на управління активами групи IDS Ukraine, підприємства якої видобувають, виробляють і реалізують води під марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска").

Як пише Dilo, про це повідомляє NАDRA.INFО.

Хто подав позов

Як випливає з копії ухвали, наданої джерелом виданню, заборону начебто накладено в якості забезпечення позову до розгляду по суті справи за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю мʼясокомбінат "Ювілейний".

Факт звернень ТОВ мʼясокомбінат "Ювілейний" до Дніпропетровського окружного адміністративного суду із позовом та заявою про забезпечення позову до АРМА – підтверджується відкритими даними порталу Судова влада України: обидва документи надійшли до суду 29 вересня, інформація про винесену цього ж дня ухвалу – в реєстрі станом на 23:20 вівторка була відсутня.

Також згідно з позицією позивача, учасник, якого АРМА визнало переможцем відбору, начебто взагалі не мав бути допущений до участі в аукціоні через невідповідність кваліфікаційним критеріям.

Про конкурс на управляння активами виробника "Моршинської"

АРМА 7 вересня 2026-го провело торги з управління групою IDS Ukraine – найбільшим виробником води в Україні.

У конкурсі з відбору управителя арештованими корпоративними правами компаній групи IDS Ukraine взяло участь пʼять компаній із такими ціновими пропозиціями:

ТОВ мʼясокомбінат "Ювілейний" – 10 %;

ТОВ "КУА "Реді-Інвест" – 5 %;

ТОВ "Альянс Д" – 1 %;

ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас" – 0,9 %;

ТОВ "КУА "Укркапітал" – 0,01 %.

Пропозицію КУА "Укркапітал" в АРМА відхилили з причини аномально низької ставки. Переможцем конкурсу визначили "Юридичне бюро Пріорітас".

За даними YouControl, ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас" зареєстроване у 2013-му. Його засновницею та кінцевою бенефіціаркою і директоркою зазначена адвокатка Жанна Єфремова. Основний вид діяльності компанії – юридичні послуги. У 2025-му виторг юрбюро зріс із 216 000 грн до 812 000 грн, чистий прибуток скоротився з 33 600 грн до 8400 грн.

Компанія IDS Ukraine після оголошення переможця конкурсу заявила, що чітка та об'єктивна фіксація вартості бізнесу перед передачею його в управління є єдиним юридичним інструментом, який дозволяє державі та суспільству контролювати збереження активу і запобігти його знеціненню.

"Підписання договору управління за відсутності затвердженої оцінки, а також за відсутності страхування відповідальності управителя, яке передбачене умовами конкурсу, створює високі ризики для майбутнього підприємства та позбавляє державу важелів компенсації можливих збитків.

АРМА шукало управителя для активів IDS Ukraine, не чекаючи повної оцінки майна

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА) перейшли до активної фази передання в управління корпоративних прав групи IDS Ukraine (ТМ "Моршинська", "Миргородська").

27–28 листопада 2025 року АРМА оголосило одразу два паралельні процеси: ринкові консультації щодо закупівлі послуг з оцінки для 5 компаній групи (не плутати з конкурсом на оцінювача) та конкурс на пошук управителя для всього активу.

Відповідаючи на запит Dilo, в АРМА розповіли, що ще у жовтні було проведено ринкові консультації щодо 6 компаній виробника "Моршинської" і підкреслили, що активи ІDS Ukraine передбачається передавати в управління за старою редакцією Закону України "Про АРМА". Отже, не будуть враховані норми нової редакції, яка набуде чинності 31 січня 2026 року і згідно з якою "Моршинська" є складним активом, що передається в управління за окремою процедурою.

За інформацією IDS Ukraine, ця оцінка була проведена в "аномально короткі терміни" та становить 3,029 млрд грн. Це набагато менше, ніж незалежна оцінка розміром 5,87 млрд грн, яка знаходиться в матеріалах справи у Вищому антикорупційному суді (ВАКС). При цьому навіть занижена оцінка проведена АРМА показує ефективне функціонування компанії протягом дії арешту активів, адже у 2023 році вона коштувала згідно з оцінкою АРМА 1,4 млрд грн, а у 2025 році — вже 3,5 млрд грн.

Арешт активів IDS Ukraine

У червні 2022 року на вимогу Бюро економічної безпеки було заарештовано корпоративні права IDS Ukraine, що раніше належали російському олігарху Михайлу Фрідману, і передані до АРМА.

В лютому 2023 року АРМА оголосило конкурс на управителя цими активами, а в березні визнало його переможцем ТОВ "Карпатські мінеральні води". Однак весною 2025 року розірвало з підприємством договір.

БЕБ стверджувало, що компанія з виробництва та продажу мінеральної води через кіпрські компанії належить олігарху з Росії, під яким мався на увазі Михайло Фрідман.

В самій IDS Ukraine зазначали, що нею безпосередньо володіє згадана кіпрська IDS, бенефіціарами якої є, зокрема члени сім’ї покійного грузинського підприємця Бадрі Патаркацишвілі, які є громадянами Великої Британії (мають 34%), уряд Грузії (7,73 %) та низка міноритарних акціонерів (мають приблизно по 10%).

У IDS Ukraine також наголошували, що спільна мета менеджменту групи та України — збереження поточного стану найбільшого українського виробника вод та напоїв, який забезпечить збереження вартості та інвестиційної привабливості компанії до моменту можливого її переходу державі.

IDS Ukraine – виробник бутильованої води, заснований у 1996-му. Портфель брендів включає "Моршинську", "Миргородську", "Аляску" та "Аква Лайф". Компанія контролює понад 40% українського ринку бутильованої води, за її оцінками. У групі працює приблизно 3000 людей, вартість чистих активів – 4 млрд грн, за даними IDS.