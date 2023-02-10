АРМА оголосило конкурс на управління виробництвом "Моршинської" та "Миргородської" мінеральних вод

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) оголосило конкурсний відбір управителя для арештованих активів виробника мінеральних вод IDS Ukraine. Про це йдеться у повідомленні агентства.

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Потенційним учасникам конкурсу запропоновано управління корпоративними правами 100% іноземної компанії зі статутним капіталом 8,8 мільйона гривень, яка спеціалізується на виробництві безалкогольних напоїв, виробництві мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки.

Також переможцю передадуть акції на 4,5 мільйона гривень іноземної компанії, що спеціалізується на оптовій торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

Прийом документів від компаній триватиме до 16:00 22 лютого. З переліком вимог, кваліфікаційних критеріїв та іншими умовами конкурсу можна ознайомитись на сайті агентства.

Також можна писати на електронну адресу АРМА [email protected] або звонити за телефонами 044-290-08-52 (стаціонарний) та 093-273-53-06 (мобільний).

Нагадаємо, що арештовані корпоративні права групи IDS Ukraine були передані АРМА за рішенням Шевченківського районного суду Києва від 11 листопада 2022 року.

Як повідомляло 23 листопада Бюро економічної безпеки, рішення суду стосувалося "групи компаній, які підконтрольні відомим російським мільярдерам" Зазначалося, що ринкова вартість активів, переданих БЕБ до АРМА, становить понад 10 мільярдів гривень.

"Детективи встановили, що власники групи діяли за заздалегідь розробленим планом та намагалися приховати і замаскувати фактичне володіння належними їм активами на території України, зокрема, спробували фіктивно вивести зі своєї власності активи 7 підприємств з виробництва та реалізації питної води, які розташовані в нашій державі", - йшлося в повідомленні.

За даними БЕБ, значені підприємства знаходяться у їхній фактичній власності через підконтрольну офшорну компанію-нерезидента, а метою таких дій бізнесменів з РФ було уникнення санкцій та примусового вилучення активів в Україні.

Як вказувало видання Liga.net, йдеться про ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ПП "ІВА", ТОВ "Потужність", ТОВ "ІДС Аква сервіс", ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи", ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод" та ДП "Нова.Ком".

Як повідомляв на початку грудня один з акціонерів IDS Ukraine Всеволод Білас, безпосередньо нею володіє кіпрська International Distribution Systems Limited. Бенефіціарами ж групи є діючі разом члени сім’ї Бадрі Патаркацишвілі, які, за його словами, є громадянами Великої Британії (мають частку 34%), уряд Грузії (7,73 %) та низка міноритарних акціонерів (мають приблизно по 10%).

IDS Ukraine була заснована у 1996 році і є найбільшим українським виробником бутильованих вод, володіючи торговими марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф", а також є ексклюзивним імпортером до України грузинської мінеральної води "Боржомі". До складу холдингу входить Моршинський та Миргородський заводи мінеральних вод, дистрибуційна компанія ІДС та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс".