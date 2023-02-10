АРМА объявило конкурс на управление производством "Моршинской" и "Миргородской" минеральных вод

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), объявило конкурсный отбор управляющего для арестованных активов производителя минеральных вод IDS Ukraine. Об этом говорится в сообщении агентства.

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Потенциальным участникам конкурса предложено управление корпоративными правами 100% иностранной компании с уставным капиталом 8,8 миллиона гривен, специализирующейся на производстве безалкогольных напитков, производстве минеральных вод и других вод, разлитых в бутылки.

Также победителю будут переданы акции на 4,5 миллиона гривен иностранной компании, специализирующейся на оптовой торговле продуктами питания, напитками и табачными изделиями.

Прием документов от компаний продлится до 16:00 22 февраля. С перечнем требований, квалификационных критериев и другими условиями конкурса можно ознакомиться на сайте агентства.

Также можно писать по электронному адресу АРМА [email protected] или звонить по телефонам 044-290-08-52 (стационарный) и 093-273-53-06 (мобильный).

Напомним, что арестованные корпоративные права группы IDS Ukraine были переданы АРМА по решению Шевченковского райсуда Киева от 11 ноября 2022 года.

Как сообщало 23 ноября Бюро экономической безопасности, решение суда касалось "группы компаний, подконтрольных известным российским миллиардерам". Отмечалось, что рыночная стоимость активов, переданных БЭБ в АРМА, составляет более 10 миллиардов гривен.

"Детективы установили, что владельцы группы действовали по заранее разработанному плану и пытались скрыть и замаскировать фактическое владение принадлежащими им активами на территории Украины, в частности, попытались фиктивно вывести из своей собственности активы семи предприятий по производству и реализации питьевой воды, которые расположены в нашем государстве", – говорилось в сообщении.

По данным БЭБ, эти предприятия находятся в их фактической собственности через подконтрольную оффшорную компанию-нерезидента, а целью таких действий бизнесменов из РФ было избежание санкций и принудительного изъятия активов в Украине.

Как указывало издание Liga.net, речь идет о ЧАО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар", ЧП "ИВА", ООО "Потужність", ООО "ИДС Аква сервис", ЧАО "Индустриальные и дистрибуционные системы", ЧАО "Миргородский завод минеральных вод" и ДП "Нова.Ком".

Как сообщал в начале декабря один из акционеров IDS Ukraine Всеволод Билас, непосредственно ею владеет кипрская International Distribution Systems Limited. Бенефициарами же группы являются действующие совместно члены семьи Бадри Патаркацишвили, которые, по его словам, являются гражданами Великобритании (имеют долю 34%), правительство Грузии (7,73%) и ряд миноритарных акционеров (имеют примерно по 10%).

IDS Ukraine была основана в 1996 году и является крупнейшим украинским производителем бутылированных вод, владея торговыми марками "Моршинская", "Миргородская", "Аляска" и "Аква Лайф", а также является эксклюзивным импортером в Украину грузинской минеральной воды "Боржоми". В состав холдинга входят Моршинский и Миргородский заводы минеральных вод, дистрибуционная компания ИДС и оператор доставки воды "ИДС Аква Сервис".