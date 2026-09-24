Виробник "Моршинської" та "Миргородської" прокоментував визначення переможця конкурсу на управління компанією

Компанія IDS Ukraine - виробник води "Моршинської" та "Миргородської" - взяла до відома рішення Конкурсної комісії Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) стосовно визначення ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас" переможцем конкурсу на управління корпоративними правами підприємств групи.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба IDS Ukraine.

Там наголосили, що протягом усього періоду своєї діяльності компанія функціонує виключно в правовому полі України та розраховує на аналогічне дотримання вимог законодавства з боку новообраного управителя.

"Як менеджмент, який понад 20 років розбудовував цей бізнес, виводив його в лідери галузі та створював національні бренди, ми вважаємо своїм обов'язком зберегти реальну вартість та операційну спроможність компанії. Саме тому керівництво IDS Ukraine наполягає на безумовному виконанні вимоги закону щодо обов'язкового проведення та офіційного затвердження незалежної оцінки арештованих активів до моменту підписання договору управління", - йдеться в повідомленні.

В компанії підкреслили, що чітка та об'єктивна фіксація вартості бізнесу перед передачею його в управління є єдиним юридичним інструментом, який дозволяє державі та суспільству контролювати збереження активу і запобігти його знеціненню.

"Підписання договору управління за відсутності затвердженої оцінки, а також за відсутності страхування відповідальності управителя, яке передбачене умовами конкурсу, створює високі ризики для майбутнього підприємства та позбавляє державу важелів компенсації можливих збитків.

IDS Ukraine наголошує, що забезпечення населення питною водою залишається критично важливим фактором продовольчої безпеки країни. Навіть під час системних обстрілів та енергетичних криз підприємства групи не зупиняли роботу, залишаючись основним та часто єдиним надійним постачальником питної води для багатьох регіонів України", - зауважили в IDS Ukraine.

Компанія очікує від управителя збереження чинної операційної моделі, що забезпечить:

захист трудового колективу, збереження понад 3000 робочих місць та соціальних гарантій для співробітників;

утримання рівня податкових відрахувань до бюджетів усіх рівнів на рівні не меншому, ніж у попередні періоди (понад 4,5 млрд грн за час повномасштабного вторгнення);

безперебійну реалізацію системних благодійних та гуманітарних програм для допомоги Силам Оборони України, медичним установам та цивільному населенню.

IЗазначається, що IDS Ukraine продовжує працювати у штатному режимі, виконуючи всі зобов'язання перед партнерами, споживачами та державою.

Що відомо про ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас"

АРМА 7 вересня 2026-го провело торги з управління групою IDS Ukraine – найбільшим виробником води в Україні.

У торгах взяли участь п’ять компаній, свідчать дані аукціону. Серед них – "Альянс Д" співвласників мереж Varus і Eva Валерія Кіптика і Руслана Шостака.

Комісія АРМА визначила ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас" переможцем аукціону з відбору управителя активів IDS Ukraine. Компанія запропонувала винагороду в розмірі 0,9% від чистого прибутку активів.

За даними YouControl, ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас" зареєстроване у 2013-му. Його засновницею та кінцевою бенефіціаркою і директоркою зазначена адвокатка Жанна Єфремова. Основний вид діяльності компанії – юридичні послуги, Компанії належить 100% найбільшого виробника туристичних товарів в Україні Terra Incognita. У 2025-му виторг юрбюро зріс із 216 000 грн до 812 000 грн, чистий прибуток скоротився з 33 600 грн до 8400 грн, свідчить дані Опендатабот.

АРМА шукало управителя для активів IDS Ukraine, не чекаючи повної оцінки майна

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА) перейшли до активної фази передання в управління корпоративних прав групи IDS Ukraine (ТМ "Моршинська", "Миргородська").

27–28 листопада 2025 року АРМА оголосило одразу два паралельні процеси: ринкові консультації щодо закупівлі послуг з оцінки для 5 компаній групи (не плутати з конкурсом на оцінювача) та конкурс на пошук управителя для всього активу.

Відповідаючи на запит Dilo, в АРМА розповіли, що ще у жовтні було проведено ринкові консультації щодо 6 компаній виробника "Моршинської" і підкреслили, що активи ІDS Ukraine передбачається передавати в управління за старою редакцією Закону України "Про АРМА". Отже, не будуть враховані норми нової редакції, яка набуде чинності 31 січня 2026 року і згідно з якою "Моршинська" є складним активом, що передається в управління за окремою процедурою.

За інформацією IDS Ukraine, ця оцінка була проведена в "аномально короткі терміни" та становить 3,029 млрд грн. Це набагато менше, ніж незалежна оцінка розміром 5,87 млрд грн, яка знаходиться в матеріалах справи у Вищому антикорупційному суді (ВАКС). При цьому навіть занижена оцінка проведена АРМА показує ефективне функціонування компанії протягом дії арешту активів, адже у 2023 році вона коштувала згідно з оцінкою АРМА 1,4 млрд грн, а у 2025 році — вже 3,5 млрд грн.

Арешт активів IDS Ukraine

У червні 2022 року на вимогу Бюро економічної безпеки було заарештовано корпоративні права IDS Ukraine, що раніше належали російському олігарху Михайлу Фрідману, і передані до АРМА.

В лютому 2023 року АРМА оголосило конкурс на управителя цими активами, а в березні визнало його переможцем ТОВ "Карпатські мінеральні води". Однак весною 2025 року розірвало з підприємством договір.

БЕБ стверджувало, що компанія з виробництва та продажу мінеральної води через кіпрські компанії належить олігарху з Росії, під яким мався на увазі Михайло Фрідман.

В самій IDS Ukraine зазначали, що нею безпосередньо володіє згадана кіпрська IDS, бенефіціарами якої є, зокрема члени сім’ї покійного грузинського підприємця Бадрі Патаркацишвілі, які є громадянами Великої Британії (мають 34%), уряд Грузії (7,73 %) та низка міноритарних акціонерів (мають приблизно по 10%).

У IDS Ukraine також наголошували, що спільна мета менеджменту групи та України — збереження поточного стану найбільшого українського виробника вод та напоїв, який забезпечить збереження вартості та інвестиційної привабливості компанії до моменту можливого її переходу державі.

IDS Ukraine – виробник бутильованої води, заснований у 1996-му. Портфель брендів включає "Моршинську", "Миргородську", "Аляску" та "Аква Лайф". Компанія контролює понад 40% українського ринку бутильованої води, за її оцінками. У групі працює приблизно 3000 людей, вартість чистих активів – 4 млрд грн, за даними IDS.