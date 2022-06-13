Суд заарештував активи "Моршинської" на понад 50 мільйонів гривень

Суд заарештував акції та кошти на суму 53,4 млн гривень компанії з виробництва та реалізації мінеральної води, що належить російському олігарху.

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Про це повідомила прес-служба Бюро економічної безпеки.

Слідство встановило, що підприємство через кіпрські компанії належить олігарху із Росії. Хоча БЕБ не називає його імені, проте, за даними Економічної правди, йдеться про Михайла Фрідмана – російського олігарха, який перебуває під санкціями США, ЄС та Британії.

За даними слідства, російський олігарх разом із партнерами намагалися уникнути можливих санкцій та націоналізації активів, тому за фіктивними угодами планували вивести зі своєї власності активи, розташовані в Україні.

Досудове розслідування за кримінальним провадженням за фактом відмивання майна, отриманого злочинним шляхом, скоєного олігархом та партнерами, проводиться детективами БЕБ при процесуальному керівництві прокурорів Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, що правоохоронці підозрюють, що російський олігарх Михайло Фрідман та бізнесмени через підконтрольні кіпрські компанії та Альфа-банк, що належить їм, до війни і під час збройної агресії РФ проти України, легалізували активи на загальну суму 1,1 млрд гривень.