Фрідман спростував повідомлення ЗМІ про виведення активів та виступив проти війни в Україні

Інформація, що з'явилася у ЗМІ, про нібито виведення активів з Альфа-Банку (Україна) або легалізацію активів, щоб уникнути негативних наслідків від санкцій, не відповідає дійсності, заявив мільярдер Михайло Фрідман у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

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"Я не маю жодного стосунку до цієї транзакції і дізнався про неї із преси", – зазначив він.

Співвласник Альфа-Банку наголосив, що за 20 років роботи банку в Україні з нього не було виведено жодної гривні дивідендів.

"Я повною мірою усвідомлюю серйозність санкцій і мені ніколи не спало б на думку брати участь в авантюрах із виведення коштів. Я засуджую війну проти України, вважаю її жахливою трагедією. Я глибоко впевнений у світлому майбутньому цілісної, незалежної, демократичної України – моєї батьківщини, де я народився та виріс", – заявив мільярдер.

За інформацією учасників банківського ринку, на рахунках у банку, на які було накладено арешт, акумулювалися кошти для подальшої виплати за борговими зобов'язаннями перед українськими інвесторами – власниками паперів.

У банку вважають ситуацію, що склалася, непорозумінням, оскільки коштів не виводили, а навпаки – заводили до банку: за період воєнних дій на зазначених рахунках сума збільшилася більше ніж на 250 млн грн.

"Банк надасть регулювальним органам всю запитувану за рахунками інформацію для зняття блокування та подальшої виплати коштів клієнтам в Україні", - зазначила пресслужба фінустанови агентству "Інтерфакс-Україна".

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) та Офіс генерального прокурора наприкінці квітня повідомили про накладення арешту на активи кіпрських компаній на суму понад 469 млн грн, які перебувають на рахунках Альфа-Банку. БЕБ звинуватило співвласників банку, що вони напередодні та під час збройної агресії РФ проти України організували здійснення фіноперацій, спрямованих на легалізацію активів зазначених компаній на суму понад 1 млрд грн та їх подальше виведення з банківської системи в Україні.

У свою чергу банк наголосив, що працює в штатному режимі, управління ним здійснює правління та наглядова рада.

Як повідомлялося, НБУ у квітні погодив болгарського ексміністра фінансів, виконавчого директора Групи фінансових ринків Лондонської школи економіки та технічного радника Єврокомісії Симеона Дянкова на посаду довіреної особи Альфа-Банку (Київ), якій буде повністю передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів банку, чию репутацію було визнано небездоганною. Дянков отримає також право у будь-який спосіб брати участь в управлінні банку і, за погодженням з НБУ, брати участь у загальних зборах та розглядати звіт наглядової ради банку.

Раніше, у березні, НБУ визнав акціонерів Альфа-Банку Михайла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена такими, що втратили бездоганну ділову репутацію, і позбавив їх права голосу в банку.

Альфа-Банк (Київ), за даними Нацбанку України, на 1 березня 2022 року за розміром загальних активів посідав 5-те місце (123,77 млрд грн) серед 69 банків, що діють у країні.