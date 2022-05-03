Фридман опроверг информацию о выводе активов и выступил против войны в Украине

Информация, которая появилась в СМИ, о якобы выводе активов из Альфа-Банка Украина либо легализации активов во избежание негативных последствий от санкций, не соответствует действительности, заявил миллиардер Михаил Фридман в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

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"Я не имею никакого отношения к этой транзакции и узнал о ней из прессы", – отметил он.

Совладелец Альфа-Банка подчеркнул, что за 20 лет работы банка в Украине из него не было выведено ни единой гривни дивидендов.

"Я в полной мере осознаю серьёзность санкций и мне никогда не пришло бы в голову участвовать в авантюрах по выводу средств. Я осуждаю войну против Украины, считаю ее ужасной трагедией. Я глубоко уверен в светлом будущем целостной, независимой, демократической Украины - моей родины, где я родился и вырос", – заявил миллиардер.

По информации участников банковского рынка, на счетах в банке, на которые был наложен арест, аккумулировались средства для последующей выплаты по долговым обязательствам перед украинскими инвесторами - держателями бумаг.

В банке считают сложившуюся ситуацию недоразумением, поскольку средства не выводились, а наоборот – заводились в банк: за период военных действий на указанных счетах сумма увеличилась более чем на 250 млн грн.

"Банк предоставит регулирующим органам всю запрашиваемую информацию по счетам для снятия блокировки и последующей выплаты средств клиентам в Украине", отметила пресс-служба финучреждения агентству "Интерфакс-Украина".

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) и Офис генерального прокурора в конце апреля сообщили о наложении ареста на активы кипрских компаний на сумму свыше 469 млн грн, которые находятся на счетах Альфа-Банка. БЭБ обвинило совладельцев банка, что они накануне и во время вооруженной агрессии РФ против Украины организовали проведение финопераций, направленных на легализацию активов указанных компаний на сумму более 1 млрд грн и их дальнейший вывод из банковской системы в Украине.

В свою очередь банк подчеркнул, что работает в штатном режиме, управление им осуществляет правление и набсовет.

Как сообщалось, НБУ в апреле согласовал болгарского экс-министра финансов, исполнительного директора Группы финансовых рынков Лондонской школы экономики и технического советника Еврокомиссии Симеона Дянкова на должность доверенного лица Альфа-Банка (Киев), которому будет полностью передано право голоса по акциям подсанкционных акционеров банка, чья репутация была признана не безупречной. Дянков получит также право любым образом участвовать в управлении банка и, по согласованию с НБУ, участвовать в общем собрании и рассматривать отчёт набсовета банка.

Ранее, в марте, НБУ признал акционеров Альфа-Банка Михаила Фридмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Алексея Кузьмичева (16,32%) и Петра Авена (12,4018%) потерявшими безупречную деловую репутацию и лишил их права голоса в банке.

Альфа-Банк (Киев), по данным Нацбанка Украины, на 1 марта 2022 года по размеру общих активов занимал 5-е место (123,77 млрд грн) среди 69 действующих в стране банков.