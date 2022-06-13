Суд арестовал активы "Моршинской" на более 50 миллионов гривен

Суд арестовал акции и средства на сумму 53,4 млн гривен компании по производству и реализации минеральной воды, которая принадлежит российскому олигарху.

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Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Следствие установило, что предприятие через кипрские компании принадлежит олигарху из России. Хотя БЭБ не называет его имени, однако по данным Экономической правды, речь идет о Михаиле Фридмане – российском олигархе, находящемся под санкциями США, ЕС и Британии.

По данным следствия, российский олигарх вместе с партнерами пытались избежать возможных санкций и национализации активов, так что по фиктивным соглашениям планировали вывести из своей собственности активы, расположенные в Украине.

Досудебное расследование по уголовному производству по факту отмывания имущества, полученного преступным путем, совершенного олигархом и партнерами, проводится детективами БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора.

Напомним, что правоохранители подозревают, что российский олигарх Михаил Фридман и бизнесмены через подконтрольные кипрские компании и принадлежащий им Альфа-банк, до войны и во время вооруженной агрессии РФ против Украины, легализовали активы на общую сумму 1,1 млрд гривен.