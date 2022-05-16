Активы компаний российского олигарха и владельца "Альфа-банка" арестовали на сумму свыше 12,4 млрд грн

Правоохранители подозревают, что российский олигарх Михаил Фридман и бизнесмены через подконтрольные кипрские компании и принадлежащий им Альфа-банк, до войны и во время вооруженной агрессии РФ против Украины, легализовали активы на общую сумму 1,1 млрд грн.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

"По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора наложен арест на активы кипрских компаний на общую сумму свыше 12,4 млрд грн. Это ценные бумаги, которые находились на счетах банка, входящего в десятку крупнейших финансовых учреждений и включенного в системно важные банки Украины. Его бенефициарными владельцами являются бизнесмены РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, российский олигарх и бизнесмены, используя подконтрольные кипрские компании и упомянутый банк, до войны и во время вооруженной агрессии РФ против Украины, легализовали активы этих компаний на общую сумму 1,1 млрд грн. В дальнейшем они вывели часть активов из банковской системы в Украине, а на другую наложили арест.

Таким образом, российский олигарх с бизнесменами пытались избежать возможных негативных последствий в виде наложения санкций и применения мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, совершенное должностными лицами частного банковского учреждения, осуществляется детективами Бюро экономической безопасности Украины при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

С целью выполнения задач уголовного производства Офисом Генерального прокурора организовано взаимодействие с Госфинмониторингом, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Государственной налоговой службой Украины.

Ранее по ходатайству прокуроров судом также был наложен арест на активы этих компаний российского олигарха на сумму около полумиллиарда гривен.

Отметим, Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) и Офис генерального прокурора в конце апреля сообщили о наложении ареста на активы кипрских компаний на сумму свыше 469 млн грн, которые находятся на счетах Альфа-Банка, одним из владельцев которого является российский олигарх Михаил Фридман.

БЭБ обвинило совладельцев банка, что они накануне и во время вооруженной агрессии РФ против Украины организовали проведение финопераций, направленных на легализацию активов указанных компаний на сумму более 1 млрд грн и их дальнейший вывод из банковской системы в Украине.

В свою очередь Альфа-банк подчеркнул, что работает в штатном режиме, управление им осуществляет правление и набсовет.

Отметим, Альфа-банк Украина является одним из десяти крупнейших в Украине банков.

Финучреждение принадлежит инвестиционной холдинговой компании ABH Holdings SA (ABHH) с головным офисом в Люксембурге, имеющей активы также в Беларуси, Казахстане, Нидерландах и России, а также представительства на Кипре и в Великобритании. Банк основан в 1992 году, под нынешним брендом он работает с 2001 года.

По данным на начало 2022 года, акционерами банка являлись ABH Ukraine Limited (Кипр, 42,4% акций), ABH Holdings S.A. (Люксембург, 57,6%).

Люксембургская компания при этом на 100% владеет ABH Ukraine. Фридман владеет 32,9% ABH Holdings, а Авен – 12,4%. Кроме того, 21% акций имеет Герман Хан, а еще 16,3% – Алексей Кузьмичев.