Активи компаній російського олігарха та власника "Альфа-банку" заарештували на суму понад 12,4 млрд грн

Правоохоронці підозрюють, що російський олігарх Михайло Фрідман та бізнесмени через підконтрольні кіпрські компанії та Альфа-банк, що належить їм, до війни і під час збройної агресії РФ проти України, легалізували активи на загальну суму 1,1 млрд грн.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора.

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора накладено арешт на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 12,4 млрд. грн. Це цінні папери, які перебували на рахунках банку, що входить до десятки найбільших фінансових установ та включеного до системно важливих банків України. Його бенефіціарними власниками є підприємці РФ.

За даними слідства, російський олігарх та бізнесмени, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та згаданий банк, до війни та під час збройної агресії РФ проти України, легалізували активи цих компаній на загальну суму 1,1 млрд грн. Надалі вони вивели частину активів із банківської системи в Україні, а на іншу наклали арешт.

Таким чином, російський олігарх із бізнесменами намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладання санкцій та застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене посадовими особами приватної банківської установи, здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України.

З метою виконання завдань кримінального провадження Офісом Генерального прокурора організовано взаємодію з Держфінмоніторингом, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Державною податковою службою України.

Раніше за клопотанням прокурорів судом також було накладено арешт на активи цих компаній російського олігарха на суму близько півмільярда гривень.

Зазначимо, Бюро економічної безпеки України (БЕБ) та Офіс генерального прокурора наприкінці квітня повідомили про накладення арешту на активи кіпрських компаній на суму понад 469 млн грн, які перебувають на рахунках Альфа-Банку, одним із власників якого є російський олігарх Михайло Фрідман.

БЕБ звинуватило співвласників банку, що вони напередодні та під час збройної агресії РФ проти України організували проведення фіноперацій, спрямованих на легалізацію активів зазначених компаній на суму понад 1 млрд грн та їх подальше виведення з банківської системи в Україні.

У свою чергу Альфа-банк підкреслив, що працює в штатному режимі, управління ним здійснює правління та наглядова рада.

Зазначимо, Альфа-банк Україна є одним із десяти найбільших в Україні банків.

Фінустанова належить інвестиційній холдинговій компанії ABH Holdings SA (ABHH) з головним офісом у Люксембурзі, яка має активи також у Білорусі, Казахстані, Нідерландах та Росії, а також представництва на Кіпрі та у Великій Британії. Банк засновано у 1992 році, під нинішнім брендом він працює з 2001 року.

За даними на початок 2022 року, акціонерами банку були ABH Ukraine Limited (Кіпр, 42,4% акцій), ABH Holdings SA (Люксембург, 57,6%).

Люксембурзька компанія у своїй на 100% володіє ABH Ukraine. Фрідман має 32,9% ABH Holdings, а Авен - 12,4%. Крім того, 21% акцій має Герман Хан, а ще 16,3% – Олексій Кузьмічов.