Санкции США не касаются украинского Альфа-банка — разъяснение НБУ

Альфа-банк Украина не попадает под санкции Министерства финансов США, так как является отдельным юридическим лицом. Финучреждение продолжает работать в обычном режиме.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"АО "Альфа-банк" (Украина) является независимым от Альфа-банка (Россия) юридическим лицом, которое не подпадает под международные санкции. Это отметило Министерство финансов США в своем официальном сообщении о введении нового пакета санкций против России и, в частности, российского Альфа-банка", — говорится в сообщении НБУ.

Отмечается, что украинский Альфа-Банк является системно важным банком, который работает на территории Украины исключительно в рамках украинского законодательства. Банк держит 6% от общего объема депозитов украинцев, привлекая около 48 млрд грн.

Кроме того, объем средств украинских предприятий в Альфа-банке составляет около 24 млрд грн. Банк обслуживает более 2,6 млн физических лиц, 55 тыс. юридических лиц и 89 тыс. физических лиц-предпринимателей.

Альфа-банк также содержит и обслуживает значительную долю инфраструктуры финансового сектора (691 банкомат, 16 858 POS-терминалов, 201 отделение), работоспособность которой сегодня имеет критическое значение для финансовой стабильности.

В то же время Нацбанк, руководствуясь законодательством Украины, признал деловую репутацию российских акционеров банка, к которым применены международные санкции, небезупречной и запретил им использовать право голоса.

В НБУ подчеркнули, что это никаким образом не отображается на деятельности банка на территории Украины.

Как сообщалось, Минфин США ввел меры, которые полностью блокируют работу российского Альфа-банка, являющегося четвертым по своим активам банковским учреждением в России, а также шести связанных с ним учреждений в России, Нидерландах, Казахстане и на Кипре.

Альфа-банк Украина является одним из десяти крупнейших в Украине банков.

Финучреждение принадлежит инвестиционной холдинговой компании ABH Holdings SA (ABHH) с головным офисом в Люксембурге, имеющей активы также в Беларуси, Казахстане, Нидерландах и России, а также представительства на Кипре и в Великобритании. Банк основан в 1992 году, под нынешним брендом он работает с 2001 года.

По данным на начало 2022 года, акционерами банка являлись ABH Ukraine Limited (Кипр, 42,4% акций), ABH Holdings S.A. (Люксембург, 57,6%).

Люксембургская компания при этом на 100% владеет ABH Ukraine. Фридман владеет 32,9% ABH Holdings, а Авен – 12,4%. Кроме того, 21% акций имеет Герман Хан, а еще 16,3% – Алексей Кузьмичев.