Альфа-Банк продолжил работать, несмотря на российский след. Оказался ключевым учреждением

Альфа-Банк, которым владеют российские акционеры, продолжает работать в Украине, поскольку является системно важным (объем средств только населения – около 50 млрд грн) и представляет собой серьезную часть инфраструктуры платежного рынка, имея множество терминалов, банкоматов и платежную систему. И все это сегодня работает в интересах украинцев.

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По крайней мере, так объясняет в интервью LB ситуацию с украинским банком на российских корнях замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Этот банк работал исключительно на территории Украины и продолжает обслуживать украинскую экономику. Впрочем, на его российских акционеров-физлиц были недавно наложены санкции, в результате чего в НБУ лишили их права голоса.

"Далее банк по процедуре должен подать уполномоченных лиц вместо акционеров, потому что есть перечень вопросов, которые там могут регулироваться исключительно собранием акционеров. Пока такого обращения официально не было", — объясняет Рожкова.

Но принятые меры, по ее словам, уже позволяют сделать невозможным любое манипулирование или злоупотребление в угоду владельцев-акционеров, на которых наложены санкции.

"Хотя если бы не было войны, действовало бы правило: когда акционер теряет репутацию, его ограничивают в правах и требуют продать долю. Сегодня это невозможно сделать, поэтому мы этого не требуем. Однако вернемся к этим вопросам после войны", — делится планами замглавы регулятора.

Отметим, что комитет по надзору НБУ признал акционеров Альфа-Банка Михаила Фридмана (32,86% акций) и Петра Авена (12,4% акций) потерявшими безупречную деловую репутацию и лишив их права голоса в банке, приняв такое решение 2 марта.