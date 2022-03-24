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Економіка
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Альфа-Банк продовжив працювати попри російський слід. Виявився ключовою установою

Альфа-Банк продовжив працювати попри російський слід. Виявився ключовою установою
Фото: 24 канал

Альфа-Банк, що має російських акціонерів, продовжує працювати в Україні, оскільки є системно важливим (обсяг коштів тільки населення – близько 50 млрд грн) і являє собою серйозну частину інфраструктури платіжного ринку, маючи безліч терміналів, банкоматів і платіжну систему. І все це сьогодні функціонує в інтересах українців.

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Принаймні так пояснює в інтерв’ю LB ситуацію з українським банком на російському корінні замголови НБУ Катерина Рожкова.

Цей банк працював виключно на території України та продовжує обслуговувати українську економіку. Втім, на його російських акціонерів-фізосіб було нещодавно накладено санкції, внаслідок чого в НБУ позбавили їх права голосу.

"Далі банк за процедурою має подати уповноважених осіб замість акціонерів. Бо є перелік питань, які там можуть регулюватися виключно зборами акціонерів. Поки що такого звернення офіційно не було", – пояснює Рожкова.

Та вжиті заходи, за її словами, вже дозволяють унеможливити будь-яке маніпулювання чи зловживання на догоду власників-акціонерів, на яких накладено санкції.

"Хоча якби не було війни, діяло б правило: коли акціонер втрачає репутацію, його обмежують у правах і вимагають продати частку. Сьогодні це неможливо зробити, тому ми цього нагально не вимагаємо. Однак повернемося до цих питань після війни", – ділиться планами замголови регулятора.

Принагідно відмітимо, що комітет із нагляду НБУ визнав акціонерів Альфа-Банку Михайла Фрідмана (32,86% акцій) та Петра Авена (12,4% акцій) такими, що втратили бездоганну ділову репутацію і позбавив їх права голосу в банку, прийнявши таке рішення 2 березня.

Автор:
Максим Беркаль