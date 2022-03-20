НБУ позбавив права голосу російських акціонерів Альфа-Банку

Національний банк України (НБУ) визнав акціонерів Альфа-Банку Михайла Фрідмана та Петра Авена такими, що втратили бездоганну ділову репутацію і позбавив їх права голосу в банку.

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Про це поінформували джерела у банківській системі, повідомляє "Економічна правда".

Як зазначає видання, рішення Комітет із нагляду Національного банку ухвалив ще 2 березня 2022 року. Їм регулятор позбавив власника 12,4% акцій Альфа-Банку Петра Авена та власника 32,86% акцій банку Михайла Фрідмана прав голосу в акціонерному товаристві.

Крім цього, заблоковано права голосу юридичних осіб-акціонерів "Альфа-Банку", зокрема, Ей-Бі-Ейч Холдінгс СА (26% акцій) та Ей-Бі-Ейч Юкрейн Лімітед (19,2%).

За інформацією НБУ, згідно із законодавством, регулятор повинен призначити довірену особу, якій передається право голосу за відповідними акціями та право якимось чином брати участь в управлінні банком.

Раніше повідомлялося, що російські бізнесмени Михайло Фрідман і Петро Авен, які потрапили під санкції Європейського Союзу через збройну агресію Росії проти України, передадуть свою частку в Альфа-Банку Україна українським резидентам, узгодженим з Національним банком України.

Нагадаємо, що санкції проти Фрідмана та Авена були оголошені ЄС 28 лютого. Крім них обмеження торкнулися ще низки бізнесменів і навіть телеведучих і міністрів російського уряду.

"Альфа-Банк Україна" є одним із десяти найбільших в Україні банків.

Фінустанова належить інвестиційній холдинговій компанії ABH Holdings SA (ABHH) з головним офісом у Люксембурзі, яка має активи також у Білорусі, Казахстані, Нідерландах та Росії, а також представництва на Кіпрі та у Великій Британії. Банк засновано у 1992 році, під нинішнім брендом він працює з 2001 року.

За даними на початок 2022 року, акціонерами банку були ABH Ukraine Limited (Кіпр, 42,4% акцій), ABH Holdings SA (Люксембург, 57,6%).

Люксембурзька компанія у своїй на 100% володіє ABH Ukraine. Фрідман має 32,9% ABH Holdings, а Авен — 12,4%. Крім того, 21% акцій має Герман Хан, а ще 16,3% – Олексій Кузьмічов.