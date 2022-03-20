НБУ лишил права голоса российских акционеров Альфа-Банка

Национальный банк Украины (НБУ) признал акционеров Альфа-Банка Михаила Фридмана и Петра Авена потерявшими безупречную деловую репутацию и лишил их права голоса в банке.

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Об этом проинформировали источники в банковской системе, сообщает "Экономическая правда".

Как отмечает издание, решение Комитет по надзору Национального банка принял еще 2 марта 2022 года. Им регулятор лишил держателя 12,4% акций Альфа-Банка Петра Авена и держателя 32,86% акций банка Михаила Фридмана прав голоса в акционерном обществе.

Кроме этого, заблокированы права голоса юридических лиц-акционеров "Альфа-Банка", в частности, Эй-Би-Эйч Холдингс СА (26% акций) и Эй-Би-Эйч Юкрейн Лимитед (19,2%).

По информации НБУ, согласно законодательству, регулятор должен назначить доверенное лицо, которому передается право голоса по соответствующим акциям и право каким-либо образом участвовать в управлении банком.

Ранее сообщалось, что российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, попавшие под санкции Европейского Союза из-за вооруженной агрессии России против Украины, передадут свою долю в “Альфа-Банке Украина” украинским резидентам, согласованным с Национальным банком Украины.

Напомним, что санкции против Фридмана и Авена были объявлены ЕС 28 февраля. Помимо них ограничения коснулись еще ряда бизнесменов, а также телеведущих и министров российского правительства.

"Альфа-Банк Украина" является одним из десяти крупнейших в Украине банков.

Финучреждение принадлежит инвестиционной холдинговой компании ABH Holdings SA (ABHH) с головным офисом в Люксембурге, имеющей активы также в Беларуси, Казахстане, Нидерландах и России, а также представительства на Кипре и в Великобритании. Банк основан в 1992 году, под нынешним брендом он работает с 2001 года.

По данным на начало 2022 года, акционерами банка являлись ABH Ukraine Limited (Кипр, 42,4% акций), ABH Holdings S.A. (Люксембург, 57,6%).

Люксембургская компания при этом на 100% владеет ABH Ukraine. Фридман владеет 32,9% ABH Holdings, а Авен – 12,4%. Кроме того, 21% акций имеет Герман Хан, а еще 16,3% – Алексей Кузьмичев.