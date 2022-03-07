Российские олигархи теряют из-за войны с Украиной миллиарды долларов

Российские олигархи, контролирующие большинство отраслей экономики страны, теряют из-за войны с Украиной миллиарды долларов.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

"С начала войны в Украине больше всего потерял Вагит Алекперов ("Лукойл") – $10,5 млрд, что составляет 54.4% от всего его состояния. Алексей Мордашов ("Северсталь") потерял $5,6 млрд. Член клана Путина Геннадий Тимченко (Volga Group) потерял $4,6 млрд. Самый богатый человек России Владимир Потанин ("Норникель") потерял $4,5 млрд. По $2 млрд потеряли Михаил Фридман ("Альфа-банк") и Роман Абрамович (Millhouse LLC)", – отмечается в сообщении.

При этом катастрофически упал курс рубля, а из-за западных санкций в российских магазинах нехватка продуктов и лекарств.

"Отсутствие валюты для обслуживания внешнего долга заставило российские власти перейти на выплаты долгов кредиторам из "недружественных РФ стран" рублями. Это противоречит требованиям международной банковской системы и означает дефолт России и исключение ее из международной финансовой системы", – добавили в Центре противодействия дезинформации.

Отметим, российский рубль утром 7 марта рухнул сразу на 10%, подешевев до 138 рублей за доллар. Этому поспособствовали новости о том, что США рассматривают варианты отказа от российской нефти, а именно эмбарго на импорт.