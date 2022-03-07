Російські олігархи втрачають через війну з Україною мільярди доларів

Російські олігархи, які контролюють більшість галузей економіки країни, втрачають через війну з Україною мільярди доларів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України (РНБО).

"З початку війни в Україні найбільше втратив Вагіт Алекперов ("Лукойл") – $10,5 млрд, що становить 54.4% від усього його статку. Олексій Мордашов ("Северсталь") втратив $5,6 млрд. Член клану Путіна Геннадій Тимченко ( Volga Group) втратив $4,6 млрд. Найбагатша людина Росії Володимир Потанін ("Норнікель") втратив $4,5 млрд. За $2 млрд втратили Михайло Фрідман ("Альфа-банк") та Роман Абрамович (Millhouse LLC)", – наголошується в повідомленні .

При цьому катастрофічно впав курс рубля, а через західні санкції в російських магазинах нестача продуктів та ліків.

"Відсутність валюти для обслуговування зовнішнього боргу змусила російська влада перейти на виплати боргів кредиторам з "недружніх країн РФ" рублями. Це суперечить вимогам міжнародної банківської системи і означає дефолт Росії і виключення її з міжнародної фінансової системи", — додали в Центрі протидії дезінформації.

Зазначимо, російський рубль вранці 7 березня впав відразу на 10%, подешевшавши до 138 рублів за долар. Цьому сприяли новини, що США розглядають варіанти відмови від російської нафти, а саме ембарго на імпорт.