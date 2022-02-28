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ЕС ввел санкции против Пескова, глав "Роснефти", "Транснефти", ряда российских олигархов, министров и телеведущих

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Фото: AFP/Sputnik

Европейский Союз 28 февраля ввел санкции в отношении 26 граждан России за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Как свидетельствуют данные, опубликованные в Официальном журнале ЕС, это:

  1. глава "Роснефти" Игорь Сечин
  2. глава "Транснефти" Николай Токарев
  3. олигарх Алишер Усманов
  4. владельцы консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман и Петр Авен
  5. виолончелист и друг президента Владимира Путина Сергей Ролдугин
  6. пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
  7. министр культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко
  8. министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин
  9. министр транспорта Виталий Савельев
  10. первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак
  11. режиссер, актер и телеведущий Тигран Кеосаян
  12. телеведущие канала "Россия 1" Ольга Скабеева и Аркадий Мамонтов
  13. совладелец аэропорта "Шереметьево" Александр Пономаренко
  14. главный редактор информагентства Regnum Модест Колеров
  15. телеведущий, главред радиостанции "Говорит Москва", депутат Московской городской думы Роман Бабаян
  16. писатель и сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Евгений (Захар) Прилепин
  17. телеведущий RT Антон Красовский
  18. первый замкомандующего Черноморского флота РФ вице-адмирал Сергей Пинчук
  19. замкомандующего войсками Южного военного округа Алексей Авдеев и Рустам Мурадов
  20. командующий 8-й общевойсковой армией ЮВО Андрей Сычевой
  21. близкий к Путину предприниматель Геннадий Тимченко
  22. владелец "Северстали" Алексей Мордашов, считающийся самым богатым человеком в РФ
  23. глава государственного Промсвязьбанка Петр Фрадков

Кроме того, санкции введены против страхового общество газовой промышленности "СОГАЗ", которое застраховало строительство железнодорожной инфраструктуры, соединяющей мост через Керченский пролив с портом Тамань, и перестраховало строительство моста через Керченский пролив.

Напомним, что помимо указанных 27 физических и юридических лиц, санкции было решено ввести против 351 депутата Государственной Думы РФ, проголосовавших 15 февраля за признание независимости "ДНР" и "ЛНР".

Отметим также, что накануне лидеры ведущих стран ЕС, Канады и США анонсировали новые санкции против России, включающие отключение российских банков от системы SWIFT и заморозку активов Центробанка РФ.

Автор:
Тимофей Беспятов