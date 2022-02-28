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ЕС ввел санкции против Пескова, глав "Роснефти", "Транснефти", ряда российских олигархов, министров и телеведущих
Европейский Союз 28 февраля ввел санкции в отношении 26 граждан России за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Как свидетельствуют данные, опубликованные в Официальном журнале ЕС, это:
- глава "Роснефти" Игорь Сечин
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глава "Транснефти" Николай Токарев
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олигарх Алишер Усманов
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владельцы консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман и Петр Авен
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виолончелист и друг президента Владимира Путина Сергей Ролдугин
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пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
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министр культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко
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министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин
- министр транспорта Виталий Савельев
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первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак
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режиссер, актер и телеведущий Тигран Кеосаян
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телеведущие канала "Россия 1" Ольга Скабеева и Аркадий Мамонтов
- совладелец аэропорта "Шереметьево" Александр Пономаренко
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главный редактор информагентства Regnum Модест Колеров
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телеведущий, главред радиостанции "Говорит Москва", депутат Московской городской думы Роман Бабаян
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писатель и сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Евгений (Захар) Прилепин
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телеведущий RT Антон Красовский
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первый замкомандующего Черноморского флота РФ вице-адмирал Сергей Пинчук
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замкомандующего войсками Южного военного округа Алексей Авдеев и Рустам Мурадов
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командующий 8-й общевойсковой армией ЮВО Андрей Сычевой
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близкий к Путину предприниматель Геннадий Тимченко
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владелец "Северстали" Алексей Мордашов, считающийся самым богатым человеком в РФ
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глава государственного Промсвязьбанка Петр Фрадков
Кроме того, санкции введены против страхового общество газовой промышленности "СОГАЗ", которое застраховало строительство железнодорожной инфраструктуры, соединяющей мост через Керченский пролив с портом Тамань, и перестраховало строительство моста через Керченский пролив.
Напомним, что помимо указанных 27 физических и юридических лиц, санкции было решено ввести против 351 депутата Государственной Думы РФ, проголосовавших 15 февраля за признание независимости "ДНР" и "ЛНР".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим также, что накануне лидеры ведущих стран ЕС, Канады и США анонсировали новые санкции против России, включающие отключение российских банков от системы SWIFT и заморозку активов Центробанка РФ.