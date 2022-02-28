ЕС ввел санкции против Пескова, глав "Роснефти", "Транснефти", ряда российских олигархов, министров и телеведущих

Европейский Союз 28 февраля ввел санкции в отношении 26 граждан России за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Как свидетельствуют данные, опубликованные в Официальном журнале ЕС, это:



глава "Роснефти" Игорь Сечин глава "Транснефти" Николай Токарев

олигарх Алишер Усманов

владельцы консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман и Петр Авен

виолончелист и друг президента Владимира Путина Сергей Ролдугин

пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

министр культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин

министр транспорта Виталий Савельев первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак

режиссер, актер и телеведущий Тигран Кеосаян

телеведущие канала "Россия 1" Ольга Скабеева и Аркадий Мамонтов

совладелец аэропорта "Шереметьево" Александр Пономаренко главный редактор информагентства Regnum Модест Колеров

телеведущий, главред радиостанции "Говорит Москва", депутат Московской городской думы Роман Бабаян

писатель и сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Евгений (Захар) Прилепин

телеведущий RT Антон Красовский

первый замкомандующего Черноморского флота РФ вице-адмирал Сергей Пинчук

замкомандующего войсками Южного военного округа Алексей Авдеев и Рустам Мурадов

командующий 8-й общевойсковой армией ЮВО Андрей Сычевой

близкий к Путину предприниматель Геннадий Тимченко

владелец "Северстали" Алексей Мордашов, считающийся самым богатым человеком в РФ

глава государственного Промсвязьбанка Петр Фрадков



Кроме того, санкции введены против страхового общество газовой промышленности "СОГАЗ", которое застраховало строительство железнодорожной инфраструктуры, соединяющей мост через Керченский пролив с портом Тамань, и перестраховало строительство моста через Керченский пролив.

Напомним, что помимо указанных 27 физических и юридических лиц, санкции было решено ввести против 351 депутата Государственной Думы РФ, проголосовавших 15 февраля за признание независимости "ДНР" и "ЛНР".

Отметим также, что накануне лидеры ведущих стран ЕС, Канады и США анонсировали новые санкции против России, включающие отключение российских банков от системы SWIFT и заморозку активов Центробанка РФ.