Госдума РФ призвала Путина признать "ДНР" и "ЛНР"

Государственная Дума России поддержала обращение к президенту Владимиру Путину с призывом о необходимости признания независимости "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики".

За соответствующий проект постановления №58243-8 проголосовал 351 депутат. Еще 16 выступили против, а один воздержался.

Напомним, что документ был внесен еще 19 января фракцией Коммунистической партии РФ. Он предусматривает обращение по этому вопросу к Путину напрямую, без консультаций с Министерством иностранных дел РФ.

При этом накануне, 14 февраля, двое представителей пропрезидентской фракции "Единая Россия" предложили альтернативный сценарий: отправить предложенный коммунистами текст обращения для оценки в МИД РФ и лишь затем Путину.

Однако этот проект постановления был поддержан лишь 310 депутатами, а остальные присутствующие вообще никак не выразили свою позицию по нему. Таким образом, по результатам проведенного рейтингового голосования принятым оказался более "жесткий" вариант процедуры обращения к Путину, инициированный коммунистами.

Как отметил после голосования председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин, постановление будет подписано им незамедлительно и направлено главе российского государства. Согласно данным на сайте Госдумы, принятому постановлению уже присвоен номер №743-8.

Напомним также, что в конце января представители руководства "Единой России" Владимир Васильев и Андрей Турчак призывали Путина поделиться с "ДНР" и "ЛНР" оружием из-за "готовящейся агрессии Киева". Путин же вскоре дал поручение обеспечить жителей ОРДЛО, имеющих российские паспорта, социальными выплатами.

В свою очередь Верховная Рада Украины 15 февраля, перед голосованием Госдумы РФ по упомянутому вопросу, приняла обращение к ООН, Европейской комиссии, Европарламенту, парламентским ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, правительствам и парламентам других стран с призывом непризнании независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Отметим, что Россия ранее уже прибегала к признанию самопровозглашенных республик, образовавшихся в ходе вооруженных конфликтов на территории бывшего СССР. Так, после войны в Южной Осетии в начале августа 2008 года, приведшей к изгнанию грузинских властей вместе с населением с части территорий бывшей Юго-Осетинской автономной области, РФ 26 августа признала независимость этого государственного образования.

Кроме того, одновременно Россия признала и независимость Абхазии, установившей тогда также при поддержке РФ контроль над всей территорией бывшей Абхазской АССР с изгнанием грузинского правительства региона, размещавшегося в малонаселенном Кодорском ущелье. Однако, в отличие от случаев "ДНР" и "ЛНР", грузино-абхазский и грузино-осетинский конфликты носили ярко выраженный межэтнический характер.

Напомним при этом, что упомянутые события произошли во время и сразу после Олимпийских игр в китайском Пекине, проходивших с 8 по 24 августа 2008 года. Сейчас в Пекине снова проходит Олимпиада, но уже зимняя: она началась 4 февраля и должна завершиться 20 февраля.

Отметим также, что согласно постановлению Рады от 22 сентября 2021 года, украинский парламент рассматривает Госдуму РФ нынешнего созыва, избранную по результатам выборов 17-19 сентября, в качестве нелегитимного органа.