В Госдуму внесли проект постановления о признании "ДНР" и "ЛНР"

11 депутатов Государственной Думы от Коммунистической партии Российской Федерации предлагают обратиться к российскому президенту Владимиру Путину о необходимости признания провозглашенных на части территории Украины "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики" в качестве независимых государств.

Как свидетельствуют данные на сайте нижней палаты российского парламента соответствующий проект постановления зарегистрирован 19 января под №58243-8 и направлен руководству Госдумы.

Его инициаторами значатся первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников (числится во фракции КПРФ), лидер фракции Геннадий Зюганов, его первый заместитель Николай Коломейцев, а также депутаты Владимир Кашин, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Леонид Калашников, Казбек Тайсаев, Евгений Бессонов, Николай Осадчий и Алексей Куринный.

В проекте документа авторы предлагают выразить поддержку предпринимаемым Путиным мерам по поддержке жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, "изъявивших желание

говорить и писать на русском языке, желающих соблюдения свободы вероисповедания, а также несогласных с действиями украинских властей, нарушающих их права и свободы".

"Жители Донецкой и Луганской областей Украины на всеукраинском референдуме 27 марта 1994 года согласились на федеративно-земельное устройство Украины и закрепление русского языка в качестве государственного языка Украины наряду с украинским языком", - говорится в нем.

Также, напоминают российские коммунисты, участники опроса тогда в большинстве поддержали использование русского языка на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в сфере трудовых отношений, в деятельности по делопроизводству, при оформлении документации, при получении образования и в научной деятельности.

"Новые власти Украины, ныне прославляющие фашистов Бандеру, Шухевича и их последователей, стали нетерпимыми к исторически сложившимся нормам быта, а также волеизъявлению и вероисповеданию

жителей этих областей. Действия украинских властей вынудили жителей ОРДЛО Украины инициировать проведение референдума и проголосовать в мае 2014 года за принятие Акта о самоопределении Донецкой Народной Республики (89%) и Акта о самоопределении Луганской Народной Республики (96%)", - говорится в проекте постановления.

В то же время, как указывают представители КПРФ, уже восемь лет "жители ДНР и ЛНР живут под обстрелами мелко- и крупнокалиберного оружия", а власти Украины прекратили выплаты пенсий, социальных пособий в регионе и установили экономическую блокаду населения и тамошних предприятий, что "вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа".

Депутаты указывают, что Минские соглашения, "заложившие основной вектор защиты прав и свобод и восстановления мирной жизни" на этих территориях, остаются не выполненными, и винят в этом украинские власти, пытающиеся эти соглашения пересмотреть или отменить.

"Зафиксировано множество попыток сорвать мирный процесс: вдоль всей линии соприкосновения вновь фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня, снаряды разрушают дома мирных жителей, школы и другие объекты инфраструктуры. Украинской стороной между линиями разграничения захватываются населенные пункты, в которых проживают, в том числе граждане РФ", - заявляется в проекте обращения к Путину.

В связи с этим лидеры российских коммунистов считают "обоснованным и морально оправданным признание ДНР и ЛНР". Им также видится, что "за истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти".

"Учитывая вышеизложенное, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации обращается к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой рассмотреть вопрос о признании Российской Федерацией Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств", - говорится в документе.

Также депутаты от КПРФ хотят, чтобы Путин поскорее провел переговоры с "руководством ДНР и ЛНР" для создания правовой основы "межгосударственных отношений, обеспечивающей регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности".

"Такое признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств", - считают авторы.

Отметим, что прежде чем документ сможет поступить на рассмотрение на пленарном заседании Госдумы, его должны будут рассмотреть комитет по международным делам и комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, а при возникновении необходимости и другие комитеты.