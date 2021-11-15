Политика и экономика 1 час назад

Россия намерена признать товарные сертификаты "ДНР" и "ЛНР"

Путин распорядился снять ограничения на экспорт и импорт товаров из ОРДЛО и уравнять их с российскими при госзакупках

Владимир Путин. Фото: пресс-служба Владимир Путин. Фото: пресс-служба
Владимир Путин. Фото: пресс-служба

Президент России Владимир Путин поручил правительству в месячный срок обеспечить признание в РФ действительными сертификаты о происхождении товаров, выдаваемых органами и организациями, фактически действующими на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, неподконтрольных украинскому правительству.

Об этом говорится в указе Путина №657 от 15 ноября. При этом такое решение подается в документе как акт "гуманитарной поддержки жителей региона в целях защиты их прав и свобод и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции".

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В указе отмечается, что он принят "в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в ОРДЛО на основании Минских соглашений".

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Согласно документу, российское правительство также должно обеспечить допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров производства ОРДЛО для обеспечения государственных и муниципальных закупок и закупок товаров отдельными видами юрлиц.

Кроме того, указ предусматривает запрет на какое-либо ограничение экспорта или импорта товаров (кроме отдельных видов) между Россией и ОРДЛО. Правительство РФ само должно будет определить перечень товаров, экспорт и импорт которых все же подлежат ограничениям.

Путин также распорядился применять санкции против ряда украинских компаний и физлиц с учетом положений данного указа о признании товарных сертификатов ОРДЛО.

В свою очередь, напомним, что в конце июня Верховная Рада освободила жителей ОРДЛО на период карантина из-за эпидемии Covid-19 от штрафов за поездки на подконтрольную Украине территорию через Россию.

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